Serie A, i giorni trascorsi nella “top 4” negli ultimi cinque campionati. Dominio Juventus, Inter terza classificata

SuperNews ha realizzato uno studio sul tempo trascorso dalle big di Serie A nelle prime quattro posizioni della classifica, prendendo in esame il periodo delle ultime cinque stagioni dal 2015 al 2020, e quantificando il tempo in giorni. In particolare, abbiamo analizzato il rendimento di Juventus, Inter, Atalanta, Milan, Napoli, Roma e Lazio.

Abbiamo dunque stilato una classifica in base al totale dei giorni trascorsi nelle prime quattro posizioni in Serie A negli ultimi cinque campionati. La medaglia d’oro, senza troppi giri di parole, se l’aggiudica la Juventus, con ben 1211 giorni. Quella d’argento spetta al Napoli, che in cinque stagioni sportive raggiunge quota 1008, mentre il bronzo viene assegnato all’Inter, che trascorre nella parte più alta della classifica 924 giorni. La Roma si ritaglia la quarta posizione con 665 giorni, seguita dai 539 della Lazio. Penultima della nostra classifica l’Atalanta, con quota 252, mentre è il Milan a conseguire il dato peggiore: nelle ultime cinque stagioni, i rossoneri sono apparsi nella fascia delle prime quattro squadre solo per 238 giorni.

Squadre Giorni in top 4

ultime 5 stagioni Juventus 1211 Napoli 1008 Inter 924 Roma 665 Lazio 539 Atalanta 252 Milan 238

Stagione 2019-2020: i nerazzurri toccano quota 266 giorni, disastro Milan con 0 giorni

Nella stagione appena conclusa, spiccano i dati di Juventus e Inter: la Vecchia Signora, con 259 giorni trascorsi tra le prime quattro posizioni, è seconda soltanto all’Inter di Antonio Conte, che raggiunge quota 266 giorni. Buon rendimento anche quello della Lazio, che riesce a mantenersi tra le prime della classe per 210 giorni. La Dea si difende con i suoi 175 in top 4. Molti di meno sono quelli di Roma e Napoli, con 77 giorni per i giallorossi e 56 per i partenopei. Flop totale, invece, quello del Milan, che in questa stagione non è rientrato tra le prime quattro neanche per un giorno.

Squadre Giorni in top 4

Inter 266 Juventus 259 Lazio 210 Atalanta 175 Roma 77 Napoli 56 Milan 0

Stagione 2018-2019: Juventus in pole con 266 giorni, Roma la peggiore

In questa annata, è la Roma a registrare il dato più critico: neanche un giorno passato tra le prime quattro posizioni. I biancocelesti sono protagonisti di risultati migliori, con 49 giorni, ma vengono superati dalle prestazioni dei bergamaschi, che resistono ai vertici della classifica per 63 giorni. I rossoneri raggiungono quota 140, mentre i “cugini” nerazzurri tagliano il traguardo dei 224. Conquista il secondo posto il Napoli, che trascorre nella parte più alta della classifica 252 giorni, scavalcata solo dalla Juventus, che ne passa 266.

Squadre Giorni in top 4

Juventus 266 Napoli 252 Inter 224 Milan 140 Atalanta 63 Lazio 49 Roma 0

Stagione 2017-2018: Napoli da 266 giorni, flop Atalanta con 0 giorni

Una stagione caratterizzata dagli stessi numeri per Napoli e Juventus: entrambe le squadre hanno occupato la zona delle prime quattro posizioni per ben 266 giorni. I nerazzurri, alle calcagna delle prime due con 196 giorni, sono seguiti dalla Roma, che conquista quota 161, e dalla Lazio, con 133. Molto male Milan e Atalanta: i rossoneri resistono solo per 21 giorni nella fascia privilegiata della classifica, mentre la Dea non riesce neanche a varcare la soglia.

Squadre Giorni in top 4

Juventus 266 Napoli 266 Inter 196 Roma 161 Lazio 133 Milan 21 Atalanta 0

Stagione 2016-2017: Roma e Juventus in vetta con 259 giorni, la Dea si arresta a 14

Anche in quest’annata si registra un identico numero di giorni per due club, ovvero 259 giorni trascorsi tra le prime quattro posizioni per Roma e Juventus. Sono 217, invece, quelli totalizzati dal Napoli, 77 in più dei 140 trascorsi dai biancocelesti. Il Milan apre la classifica delle top 3 squadre peggiori, con 77 giorni, risultato migliore solo dei 28 dell’Inter e dei 14 dell’Atalanta.

Squadre Giorni in top 4

Juventus 259 Roma 259 Napoli 217 Lazio 140 Milan 77 Inter 28 Atalanta 14

Stagione 2015/2016: Il Napoli supera l’Inter di 7 giorni, Milan e Atalanta a quota 0

E’ il Napoli questa volta a primeggiare nel tempo trascorso tra le prime quattro posizioni, con 217 giorni, 7 in più dei 210 giorni totalizzati dai nerazzurri. Segue la Roma, che con 168 giorni supera il risultato dei bianconeri di 161. Scarso risultato quello della Lazio, che con soli 7 giorni si salva solo rispetto a Milan e Atalanta, entrambe escluse dalla fascia delle top 4 per tutta la durata della stagione.