Euro2020, per ora comanda la Serie A: 18 gol su 50 arrivano da calciatori “italiani”

Euro2020 sta regalando grandi soddisfazioni all’Italia, per il momento. Per “Italia”, però, non intendiamo solo gli Azzurri di Roberto Mancini, ma anche l’intera Serie A, che fino a questo momento si sta rivelando il campionato più dominante tra tutti quelli rappresentati nel torneo. Sui 50 gol fin qui segnati in 10 giorni di partite, 18 sono arrivati da calciatori del campionato italiano. Una curiosità, poi: sono ben 5 gli autogol fin qui realizzati, e 2 sono stati causati da calciatori della Serie A (in particolare della Juve: Szczesny e Demiral). Andiamo a vedere nel dettaglio i campionati e le squadre con più gol segnati in questi Europei.

Euro2020, la classifica gol per campionato: Serie A a 18, per la Premier solo 8 reti

Ecco la classifica dei campionati con più gol segnati in questo Euro2020.

SERIE A (Italia): 18 gol

BUNDESLIGA (Germania): 14 gol

PREMIER LEAGUE (Inghilterra): 8 gol

PRO LEAGUE (Belgio): 2 gol

CHAMPIONSHIP (Serie B inglese): 2 gol

EREDIVISIE (Olanda): 2 gol

LIGA (Spagna): 1 gol

LIGUE 1 (Francia): 1 gol

NEMZETI BAJNOKSAG I (Ungheria): 1 gol

CHINESE SUPER LEAGUE (Cina): 1 gol

Euro2020, le squadre di Serie A con più gol segnati: dominano Juve ed Inter

Dei 18 gol segnati dalle squadre italiane, ben la metà sono tutti di marca Juventus ed Inter. Pesano certamente le reti di Lukaku e Ronaldo, 5 gol in due, ma anche altri bomber hanno segnato in questo torneo. Ecco la classifica:

JUVENTUS: 5 gol (Tre reti Cristiano Ronaldo, una rete Morata e Ramsey)

INTER: 4 gol (Due reti Lukaku, una rete Skriniar e Perisic)

LAZIO: 2 gol (Due reti Immobile)

SASSUOLO: 2 gol (Due reti Locatelli)

ATALANTA: 2 gol (Una rete Miranchuk e Gosens)

TORINO: 1 gol (Una rete Linetty)

GENOA: 1 gol (Una rete Pandev)

NAPOLI: 1 gol (Una rete Insigne)

Euro2020, la Serie A comanda anche nella classifica dei “Man of the Match”: 8 premi per gli “italiani”

Spinazzola e Locatelli, nelle due vittorie fin qui ottenute dall’Italia, sono stati nominati migliori in campo. Ma anche altri calciatori di Serie A (Lukaku due volte, Gosens, Skriniar, Ronaldo) hanno vinto il premio: ed anche nella classifica dei campionati con più “Star of the Match” comanda il nostro torneo nazionale. Ecco il dettaglio:

SERIE A: 8 premi

PREMIER LEAGUE: 5 premi

LIGA: 4 premi

BUNDESLIGA: 3 premi

EREDIVISIE: 2 premi

PRVA HNL (Croazia): 1 premio