Le regioni più ricche in base al valore delle rose di Serie A, B e C: vince la Lombardia con oltre 1 miliardo e mezzo, Lazio e Campania in top 5

Vi siete mai chiesti quante squadre esistono complessivamente in Serie A, B e C? Sono 100 i club che militano nel professionismo: sono sparsi per tutto il territorio italiano in maniera non esattamente equa e hanno valori di mercato molto differenti tra loro. SuperNews dedica lo Speciale di questo mese allo studio del valore delle rose dei club presenti in ogni regione italiana relativamente ai campionati di Serie A, B e C. Basandoci sui dati riportati sul sito “Transfermarkt”, dalla nostra analisi è emerso che la Lombardia, con ben 17 squadre e un totale di 1.615,46 mld, è la regione con il valore complessivo più alto delle sue rose sparse nei tre campionati principali del nostro calcio. Ecco la top 5 delle regioni italiane con i valori più alti.

Regione tot squadre in A, B e C valore complessivo rose Lombardia 17 1.615,46 mld Piemonte 5 851,71 ml Lazio 6 766,79 ml Campania 7 599,18 ml Emilia Romagna 10 487,08 ml

Nord Italia: primato assoluto Lombardia con 17 club e 1.615,46 mld di valore complessivo



Il Nord Italia conta 48 squadre per un valore complessivo pari a 3.596,55 mld. Nella parte settentrionale del nostro paese è la Lombardia la regione con il maggior numero di club, 17 in totale tra Serie A, B e C, mentre l’ultima regione di questa classifica è la Valle D’Aosta, che in nessuno dei tre campionati risulta rappresentata. I lombardi raggiungono il miliardo soltanto con i propri tre club di Serie A: Inter, Milan e Atalanta. Ecco di seguito la classifica delle regioni del nord in base al valore totale delle rose calcistiche e il valore specifico di ogni squadra.

LOMBARDIA – Club di A: Inter 573,30 ml; Milan 466,90 ml; Atalanta 415,35 ml; Club di B: Brescia 37,48 ml; Cremonese 21,10 ml; Monza 50,18 ml; Como 15,50 ml; Club di C: Renate 3,43 ml; Albinoleffe 4,29 ml; Lecco 4,38 ml; Feralpisalò 4,06 ml; Seregno Calcio 2,66 ml; Mantova 2,83 ml; Giana Erminio 2,87 ml; Pro Patria 3,80 ml; Pergolettese 4,20 ml; Pro Sesto 3,13 ml;

– Club di A: Inter 573,30 ml; Milan 466,90 ml; Atalanta 415,35 ml; Club di B: Brescia 37,48 ml; Cremonese 21,10 ml; Monza 50,18 ml; Como 15,50 ml; Club di C: Renate 3,43 ml; Albinoleffe 4,29 ml; Lecco 4,38 ml; Feralpisalò 4,06 ml; Seregno Calcio 2,66 ml; Mantova 2,83 ml; Giana Erminio 2,87 ml; Pro Patria 3,80 ml; Pergolettese 4,20 ml; Pro Sesto 3,13 ml; PIEMONTE – Club di A: Juventus 640,40 ml; Torino 184,13 ml; Club di B: Alessandria 10,30 ml; Club di C: Pro Vercelli 4,50 ml; Juventus U23 12,38 ml;

– Club di A: Juventus 640,40 ml; Torino 184,13 ml; Club di B: Alessandria 10,30 ml; Club di C: Pro Vercelli 4,50 ml; Juventus U23 12,38 ml; EMILIA ROMAGNA – Club di A: Bologna 142,48 ml; Sassuolo 216,90 ml; Club di B: Parma 78,43 ml; Spal 19,63 ml; Club di C: Piacenza 4,60 ml; Fiorenzuola 2,15 ml; Reggiana 6,35 ml; Cesena 5,65 ml; Modena 7,68 ml; Imolese 3,21 ml;

– Club di A: Bologna 142,48 ml; Sassuolo 216,90 ml; Club di B: VENETO – Club di A: Verona 108,45 ml; Venezia 66,38 ml; Club di B: Cittadella 9,75 ml; Vicenza 11,93 ml; Club di C: Padova 8,43 ml; Legnago Salus 3,05 ml; Virtus Verona 3,40 ml;

– Club di A: LIGURIA – Club di A: Sampdoria 124,80 ml; Genoa 99,20 ml; Spezia 70,35 ml; Club di B: nessuno; Club di C: Virtus Entella 6,55 ml;

– Club di A: FRIULI-VENEZIA GIULIA – Club di A: Udinese 101,50 ml; Club di B: Pordenone 13,88 ml; Club di C: Triestina 6,55 ml;

– Club di A: TRENTINO ALTO ADIGE – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Sudtirol 5,45 ml; Trento 2,63 ml;

– Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: VALLE D’AOSTA – Nessun club

Regione valore rose in A valore rose in B valore rose in C valore complessivo Lombardia 1.455,55 mld 124,26 ml 35,65 ml 1.615,46 mld Piemonte 824,53 ml 10,30 ml 16,88 ml 851,71 ml Emilia Romagna 359,38 ml 98,06 ml 29,64 ml 487,08 ml Veneto 174,83 ml 21,68 ml 14,88 ml 211,39 ml Liguria 294,35 ml - 6,55 ml 300,9 ml Friuli Venezia Giulia 101,50 ml 13,88 ml 6,55 ml 121,93 ml Trentino Alto Adige - - 8,08 ml 8,08 ml Valle d'Aosta - - - -

Centro Italia: Lazio in testa, Toscana la regione con più club in Serie C

Anche il Centro della nostra penisola raggiunge il miliardo, ma la cifra è inferiore rispetto a quella del Nord: i club sono 23 e il loro valore complessivo è pari a 1.182,38 mld. A prendersi la vetta del Centro Italia è il Lazio, che con i suoi 6 club distribuiti tra Serie A, B e C raggiunge quota 766,79 ml. La Toscana risulta la regione del Centro che con le sue 7 squadre ha la maggiore rappresentanza in Serie C. In questo caso, comunque, tutte le regioni hanno almeno una squadra che milita in uno dei tre campionati presi in riferimento. Di seguito, la classifica delle regioni del Centro Italia in base al valore complessivo delle rose calcistiche e il valore specifico di ogni squadra.

LAZIO – Club di A: Roma 410,35 ml; Lazio 326,60 ml; Club di B: Frosinone 20,25 ml; Club di C: Viterbese 4,01 ml; Monterosi 2,93 ml; Latina 2,65 ml;

– Club di A: TOSCANA – Club di A: Fiorentina 248,80 ml; Empoli 71,60 ml; Club di B: Pisa 15,34 ml; Club di C: Siena 4,99 ml; Pontedera 2,86 ml; Carrarese 3,80 ml; Montevarchi 2,45 ml; Grosseto 3,19 ml; Lucchese 3,23 ml; Pistoiese 3,43 ml;

– Club di A: UMBRIA – Club di A: nessuno; Club di B: Perugia 13,15 ml; Ternana 15,54 ml; Club di C: Gubbio 3,95 ml;

– Club di A: nessuno; Club di B: MARCHE – Club di A: nessuno; Club di B: Ascoli 12,88 ml; Club di C: Ancona 3,20 ml; Vis Pesaro 3,65 ml; Fermana 3,53 ml.

Regione valore rose in A valore rose in B valore rose in C valore complessivo Lazio 736,95 ml 20,25 ml 9,59 ml 766,79 ml Toscana 320,4 ml 15,34 ml 23,95 ml 359,69 ml Umbria - 28,69 ml 3,95 ml 32,64 ml Marche - 12,88 ml 10,38 ml 23,26 ml

Sud Italia: Campania primo posto, ultimo Molise con un solo club in C



Nonostante il Sud Italia abbia 6 club in più rispetto al Centro, il valore complessivo delle rose calcistiche del meridione non raggiunge il miliardo di pochissimo: le sue 29 squadre valgono in totale 906,3 ml. La Campania detiene il primato nel Sud Italia con 7 club e un valore complessivo di 599,18 ml, mentre il Molise chiude questa classifica con un solo club, Città di Campobasso, militante in Serie C e con un valore di mercato pari a 2,44 ml. Anche per il Sud, ecco la classifica delle regioni in base al valore totale delle rose calcistiche e il valore specifico di ogni squadra.

CAMPANIA – Club di A: Napoli 517,75 ml; Salernitana 38,65 ml; Club di B: Benevento 26,38 ml; Club di C: Turris 3,58 ml; Juve Stabia 4,65 ml; Avellino 5,51 ml; Paganese 2,66 ml;

– Club di A: SARDEGNA – Club di A: Cagliari 153,18 ml; Club di B: nessuno; Club di C: Olbia 2,90 ml;

– Club di A: CALABRIA – Club di A: nessuno; Club di B: Reggina 16,13 ml; Cosenza 10,39 ml; Crotone 28,45 ml; Club di C: US Catanzaro 6,13 ml; Vibonese 3,38 ml;

– Club di A: nessuno; Club di B: PUGLIA – Club di A: nessuno; Club di B: Lecce 27,30 ml; Club di C: Bari 8,58 ml; Taranto 2,93 ml; Monopoli 4,09 ml; Virtus Francavilla 3,68 ml; Foggia 3,70 ml; Fidelis Andria 3,35 ml;

– Club di A: nessuno; Club di B: SICILIA – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Palermo 5,45 ml; Catania 4,70 ml; Messina 4,05 ml;

– Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: ABRUZZO – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Pescara 6,53 ml; Teramo 3,15 ml;

– Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: BASILICATA – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: AZ Picerno 2,76 ml; Potenza 3,85 ml;

– Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: MOLISE – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Città di Campobasso 2,44 ml.

Regione valore rose in A valore rose in B valore rose in C valore complessivo Campania 556,4 ml 26,38 ml 16,04 ml 599,18 ml Sardegna 153,18 ml - 2,90 ml 156,08 ml Calabria - 54,97 ml 9,51 ml 64,48 ml Puglia - 27,30 ml 26,33 ml 53,63 ml Sicilia - - 14,2 ml 14,2 ml Abruzzo - - 9,68 ml 9,68 ml Basilicata - - 6,61 ml 6,61 ml Molise - - 2,44 ml 2,44 ml