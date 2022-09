Juve, non esonerare Allegri! Solo 4 volte su 10 la situazione migliora. Negli ultimi 10 anni di Serie A Spalletti il miglior subentrato, tra i peggiori un ex Milan

All’inizio di settembre il Bologna ha esonerato Mihajlovic affidandosi a Thiago Motta mentre, alla luce dei risultati negativi alla guida di Juventus ed Inter, non è ancora del tutto esclusa l’ipotesi di un futuro esonero di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Ma in che percentuale l’esonero di un allenatore corrisponde ad un miglioramento di prestazioni e risultati? SuperNews ha condotto un’analisi dei cambi in panchina di Serie A degli ultimi dieci anni prendendo in considerazione la posizione in classifica e la media punti raggiunte dall’allenatore predecessore e dal successore. Abbiamo inoltre considerato un minimo di 7 partite giocate per entrambi. Dai dati raccolti sul sito Trasfermarkt, per il 58% la classifica non viene migliorata dal subentrato in panchina, ma quello che migliora risulta invece la media punti per il 66% dei casi. Nello specifico, sostituendo la guida in panchina:

nel 38% migliora sia la classifica sia la media punti;

migliora sia la classifica sia la media punti; nel 30% dei casi non migliora né la classifica né la media punti;

dei casi non migliora né la classifica né la media punti; nel 28% dei casi non migliora la classifica, ma migliora la media punti;

dei casi non migliora la classifica, ma migliora la media punti; nel 4% dei casi migliora la classifica, ma non la media punti.

Andiamo adesso a scoprire nel dettaglio chi negli ultimi 10 anni di Serie A ha migliorato notevolmente risultati e prestazioni del club che ha guidato e chi invece, subentrando, ha peggiorato la situazione.

I migliori cambi dell’ultimo decennio: podio per Spalletti, Conte e Pioli

Dai dati emersi dal nostro studio, la seguente tabella riporta i migliori cambi degli ultimi 10 anni di Serie A, con gli allenatori subentrati riusciti a migliorare la media punti e la classifica del club in cui sono approdati:

Stagione Predecessore Giornate giocate Posto classifica Media Punti Subentrato Giornate giocate Posto classifica Media Punti 2021-2022 Gotti 16 14 1 Cioffi 22 12 1.41 2020-2021 Maran 13 19 0.54 Ballardini 25 11 1.40 2019-2020 Giampaolo 7 10 1.29 Pioli 31 6 1.84 2018-2019 F. Inzaghi 21 18 0.67 Mihajlovic 17 10 1.76 2017-2018 Montella 14 8 1.43 Gattuso 24 6 1.83 2016-2017 De Boer 11 12 1.27 Pioli 23 7 1.70 2015-2016 Garcia 19 5 1.79 Spalletti 19 3 2.42 2014-2015 Corini 7 18 0.57 Maran 31 14 1.26 2013-2014 Sannino 12 20 0.50 Corini 26 16 1.15 2012-2013 Alessio 15 1 2 Conte 23 1 2.26

Il miglior subentrato degli ultimi dieci anni del nostro campionato è stato Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli, infatti, approdato sulla panchina della Roma in sostituzione di Rudi Garcia nella stagione 2015-2016, è riuscito a smuovere la classifica dei giallorossi nelle zone alte e a farli salire dal quinto al terzo posto, garantendo loro così un posto in Champions League. Anche la media punti è stata molto migliorata rispetto a quella del suo predecessore, passando da 1.79 a 2.42.

Segue subito dopo Antonio Conte. L’ex Juventus, ripreso il suo posto in panchina dopo 4 mesi a causa della squalifica indetta dal Tnas per vicende legate alla sua esperienza al Siena, con la squadra bianconera è arrivato primo in classifica vincendo lo scudetto nella stagione 2012-2013. La media punti a partita dell’allenatore salentino è inoltre salita rispetto a quella del suo vice Alessio: da 2 a 2.26.

Ottimi risultati sono stati raggiunti da Stefano Pioli nel 2019-2020 con il Milan in sostituzione di Marco Giampaolo: infatti, l’allenatore rossonero ha fatto passare la media punti da 1.29 a 1.86 e ha portato la squadra dal decimo al sesto posto della classifica, che significava per il Milan l’accesso in Europa League. Sembra che Pioli prediliga le milanesi, perché il tecnico non ha fatto bene soltanto con il Milan, ma anche con l’Inter nella stagione 2016-2017. Arrivato in sostituzione di Frank De Boer e dopo la temporanea panchina di Stefano Vecchi, Pioli ha portato i nerazzurri a scalare la classifica di 5 posizioni, dalla 12esima alla settima, e ha migliorato la media da 1.27 a 1.70.

Anche Rino Gattuso, nel 2017-2018, porta il club rossonero a giocare in Europa. Subentrato a Vincenzo Montella dopo la 14esima giornata, il tecnico calabrese è passato da allenare la Primavera alla prima squadra, centrando l’obiettivo di portare il Milan in sesta posizione e migliorando la media punti di 0.40 rispetto al suo predecessore: da 1.43 sale a 1.83.

Scalare ben 8 posizioni in classifica in Serie A e salvare una squadra dalla retrocessione non è sicuramente facile. Eppure è successo nella stagione 2018-2019, quando Sinisa Mihajlovic è stato chiamato dal Bologna in sostituzione di Filippo Inzaghi. In 17 giornate, il tecnico serbo ha trascinato la squadra rossoblù dalla 18esima posizione alla decima e ha migliorato la media punti del club, passata da 0.67 a 1.76.

Più recentemente, invece, il miglior allenatore subentrato è risultato Gabriele Cioffi. Nella stagione 2021-2022, infatti, il tecnico fiorentino è stato scelto dalla società dell’Udinese per il post Luca Gotti, esonerato dopo 16 giornate. I risultati della squadra friulana sono migliorati: è passata dalla 14esima alla 12esima posizione in classica con una media punti più alta di 0.41.

A salvare il Genoa dalla retrocessione nella stagione 2020-2021 ci ha pensato Davide Ballardini. Arrivato dopo l’esonero di Rolando Maran alla 13esima giornata, il tecnico ha trascinato il Grifone dalla 19esima posizione alla 11esima. Inoltre, anche la media punti ha subito un miglioramento di 0.86, passando da 0.54 a 1.40.

Proprio Rolando Maran è l’allenatore che nella stagione 2014-2015 salva il Chievo Verona dalla retrocessione in Serie B. Il suo predecessore, Eugenio Corini, viene esonerato dalla società dopo 7 giornate, con il Chievo in 18esima posizione e con una media punti di 0.57 a partita. Con l’approdo in panchina del tecnico trentino, il Chievo scala 4 posizioni in classifica, occupando così il 14esimo posto, e vede migliorare la sua media punti che passa da 0.57 a 1.26.

Ma Eugenio Corini aveva già vissuto la sua esperienza salvezza con il Chievo la stagione precedente, la 2013-2014. Subentrato a Giuseppe Sannino alla 13esima giornata, Corini ha salvato i gialloblù trascinandoli dalla 20esima posizione alla 16esima. Anche la media punti a partita migliora con il nuovo allenatore: passa da 0.50 a 1.15.

I peggiori subentrati degli ultimi 10 anni: Bucchi in vetta, seguono Montella e Shevchenko

Come per i migliori allenatori subentrati, abbiamo stilato la classifica con i tecnici che negli ultimi 10 anni di Serie A hanno peggiorato la situazione della squadra in cui sono approdati:

Stagione Predecessore Giornate giocate Posto in classifica Media punti Subentrato Giornate giocate Posto in classifica Media punti 2021-2022 Ballardini 12 17 0.75 Shevchenko 9 20 0.33 2020-2021 Liverani 16 18 0.75 D'Aversa 22 20 0.36 2019-2020 Semplici 23 20 0.65 Di Biagio 15 20 0.33 2018-2019 Pioli 31 10 1.26 Montella 7 16 0.29 2017-2018 Baroni 9 20 0 De Zerbi 29 20 0.72 2016-2017 Corini 7 14 0.57 Diego Lopez 10 19 0.50 2015-2016 Zenga 12 10 1.33 Montella 26 15 0.92 2014-2015 Bisoli 14 19 0.57 Di Carlo 24 19 0.67 2013-2014 De Canio 19 20 0.73 Maran 13 20 0.54 2012-2013 Bergodi 14 20 0.71 Bucchi 11 20 0.09

Il dato che emerge immediatamente è che 8 volte su 10 i subentrati non riescono ad evitare la retrocessione del club. Per quanto riguarda invece la top 3 dei subentrati con i rendimenti peggiori, viene composta da Cristian Bucchi, Vincenzo Montella e Andriy Shevchenko.

Cristian Bucchi: dopo la conclusione della sua attività agonistica, nella stagione 2012-2013 esordisce per la prima volta in veste da allenatore sulla panchina del Pescara, alla 14esima giornata, in sostituzione di Cristiano Bergodi. Fino a quel momento, i biancazzurri si trovavano al 20esimo posto in classifica con una media punti di 0.71. Con l’arrivo di Bucchi, non solo non c’è stato miglioramento di classifica e quindi la salvezza, ma anche la media punti a partita della squadra è peggiorata: 0.09. In 11 partite giocate, l’ex attaccante del campionato cadetto ha registrato 0 vittorie, 1 pareggio e 10 partite perse.

Vincenzo Montella: occupa il secondo gradino di questo particolare podio. Subentrato a Stefano Pioli nel 2018-2019 alla 31esima giornata, l’ex giocatore della Roma in sette giornate ha portato la Viola a scivolare dalla decima posizione alla sedicesima. Anche la media punti ha registrato un importante peggioramento, passando da quella di 1.26 a 0.29.

Andriy Shevchenko: il bronzo spetta all’ex bomber del Milan. Pagando probabilmente l’inesperienza trattandosi della sua prima esperienza da tecnico (e per di più nella massima serie) e una situazione già complessa in classifica per il Genoa, l’ucraino ha avvicinato il Grifone alla retrocessione più di quanto aveva fatto il suo predecessore Davide Ballardini. Il club rossoblù è passato infatti dalla 17esima alla 20esima posizione. Inoltre, anche la media punti è stata peggiorata: da 0.75 a 0.33. Il Genoa è stato poi salvato in 17 giornate da Blessin, subentrato a Shevchenko dopo 9 giornate disputate da quest’ultimo.

Per consultare i dati e le statistiche complete, ecco di seguito il link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AcLFCxM_o1GyWt47K3qHR-pPbMsRVixxhdlNodnsaVM/edit#gid=592271551