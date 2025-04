Quale colpo di mercato i tifosi vorrebbero trovare sotto l'albero? Sogno Hancko per i bianconeri, Nico Paz primo nella lista dei nerazzurri, ecco tutti i risultati del sondaggio

La finestra di mercato di gennaio viene in soccorso alle squadre che competono in Serie A: quali giocatori sono nel mirino dei vari club? Ma soprattutto, quale colpo di mercato si augurano i tifosi per la propria squadra del cuore? Il sondaggio della nostra redazione svela i calciatori maggiormente ambiti dalle tifoserie di Inter, Milan, Juventus, Roma, Fiorentina e Napoli.

La Serie A, avvincente come non si vedeva da anni, é alle prese con la 17esima giornata ma giá proiettata al nuovo anno. Gennaio sará protagonista di una finestra di mercato che permetterá ai 20 club del campionato di rinforzare la propria rosa. Tantissimi i rumors che riguardano le big e non solo: delle tante voci in circolazione, la nostra redazione ne ha presa solo una in considerazione, quella dei tifosi, chiedendo loro attraverso un sondaggio quale colpo di mercato vorrebbero trovare sotto l'albero. I risultati sono stati tutt'altro che scontati: di seguito una panoramica dei giocatori piú votati per ciascuna squadra coinvolta nel sondaggio:



Squadra Giocatori piú votati Inter Nico Paz, Tah, Salah Milan Dybala, Parisi Juventus Hancko Roma Nuova dirigenza Fiorentina Frendrup, Folorunsho Napoli Kiwior, Biraghi, Luiz Felipe

Gennaio 2025, quali i rinforzi piú ambiti dai tifosi? Hancko in casa Juve e nuova dirigenza per la Roma le risposte piú gettonate, tre nomi per i tifosi del Napoli

I risultati del sondaggio condotto dalla nostra redazione hanno visto votare i tifosi di Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Fiorentina, con alcune votazioni a sopresa e altre intuibili. I tifosi bianconeri hanno votato all'unanimitá e indicato un solo nome: David Hancko, centrale del Feyenoord, che la dirigenza juventina segue con interesse da tempo. La stragrande maggioranza della tifoseria capitolina ha espresso un serio malcontento per la stagione della Roma e per le scelte dei Friedkin, augurandosi solo di vedere presto la Roma nelle mani di una nuova dirigenza. Nel caso delle due milanesi: i tifosi nerazzurri vorrebbero vedere con la maglia dell'Inter il difensore del Leverkusen Jonathan Tah (15%), l'ala destra del Liverpool Mohamed Salah (20%), ma soprattutto il talentuoso e giovane Nico Paz del Como, votato al 65%: sebbene l'ingaggio dell'argentino risulti complicato, la societá nerazzurra sta sondando il terreno e sarebbe pronta a inserirsi nelle trattative; i milanisti, invece, sarebbero felici di contare su Paulo Dybala (40% dei voti), ma la maggioranza di essi é a favore dell'ingaggio di Fabiano Parisi (60%): il terzino della Fiorentina, nel mirino della dirigenza rossonera, andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez. I desideri della tifoseria partenopea, invece, si concentrano su tre nomi: i piú votati sono stati Luiz Felipe (20%), Cristiano Biraghi (30%), in rottura con il suo allenatore Palladino, e il difensore dell'Arsenal Jakub Kiwior (50%), che peró risulta troppo oneroso per le casse del Napoli. I tifosi gigliati, invece, chiederebbero a Commisso principalmente un centrocampista: la scelta ricade su Morten Frendrup (60%) del Genoa e su Folorunsho del Napoli (40%).



Si tratta di "Fantamercato" o qualche desiderio, con il nuovo anno, diventerá realtá?