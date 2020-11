Umberto Zapelloni in esclusiva a Supernews: “Nel 2021 la Ferrari dovrà limitare i danni. Hamilton nella top 5 della storia della F1”

Supernews ha avuto l’onore e il piacere di intervistare una delle firme più apprezzate e più esperte del mondo dei motori e in particolare della F1, Umberto Zapelloni già vicedirettore della Gazzetta dello Sport per oltre 12 anni e attuale inviato sulla Formula 1 per “il Giornale” e per il “Foglio“ , scrittore di tanti libri di successo sulla F1 tra cui “Il grande libro della F1“ scritto insieme a Luca Dal Monte con la prefazione del pilota della Ferrari Charles Leclerc edito da Baldini + Castaldi Editore) e “ la storia della F1 in 50 ritratti” scritto insieme a Roberto Rinaldi edito dalla casa editrice Centauria. Il giornalista e scrittore lombardo ha analizzato i temi del passato, del presente e del futuro della massima categoria automobilistica.

Anche quest’anno la Mercedes sembra star già prendendo il largo con Hamilton e Bottas: crede che le Ferrari l’anno prossimo siano in grado di recuperare il divario accumulato in questa stagione?

Credo che la Ferrari l’anno prossimo non lotterà per vincere il Mondiale ma non lo credo solo io, lo credono anche Binotto, Camilleri e il presidente Elkan. Sarà una Ferrari che lotterà per il podio ma per il Mondiale la vedo molto difficile, bisogna attendere il 2022.

Che cosa le piace di questa stagione di F1?

In questa stagione di F1 mi piace che si sono riscoperti o scoperti dei circuiti molto belli , duri e puri come ha detto lo stesso Hamilton perché correre a Imola o al Mugello o a Portimao ha portato una ventata di novità a questa F1 che poi è tornata anche al Nürburgring, molti più belli questi circuiti rispetto a tanti altri circuiti a cui siamo abituati a vedere la F1

La F1 di trent’anni fa agli occhi dei tifosi appare come la “vera F1”. Quanto di vero c’è in questo? Non si rischia di richiamare i tempi che furono per pura e semplice nostalgia?

Non so se è vera o falsa, la Formula 1 di trent’anni fa era sicuramente diversa perché si rischiava molto di più, i piloti di allora rischiavano la vita . Erano più forse a contatto con la gente rispetto a quelli di oggi anche se si sta cercando di cambiare grazie ai social. Nella F1 di trent’anni fa c’erano meno case costruttrici coinvolte rispetto ad oggi e c’era più libertà di azione da parte dei piloti che forse erano un po più autentici ma ricordo che i giovani che stanno arrivando oggi possono restituire alla F1 quella allure che c’era in quei tempi.

Tra le grandi rivalità della storia se dovesse sceglierne una, quale sceglierebbe?

La rivalità della storia per la F1 per me è quella tra Senna e Prost l’ho vissuta in prima persona ai tempi in pista con inviato del “Giornale” ed è sicuramente il più grande duello della F1 , forse uno dei più grandi della storia dello sport . L’augurio e che un domani possono essere Max Verstappen e Charles Leclerc a ripetere un duello di quel tipo, un duello senza limiti senza freni ed è un duello che è anche andato spesso oltre i limiti regolamentari però un duello tra due uomini veri . Senna e Prost sono due uomini che non si sono mai risparmiati ma che si sono stimati profondamente come dimostra l’ultimo colloquio via radio a Imola in quel maledetto 1994.

Parliamo dei circuiti : non crede che fermo restando l’importanza della sicurezza, si sia perso il senso del motorsport con questi enormi parcheggi senza personalità dell’era Tilke?

I tilkodromi come sono soprannominati gli autodromi progettati da Tilke non sono belli da vedere e forse non sono neanche belli ed emozionanti da guidare, la F1 quest’anno in questa stagione sfortunata e maledetta in cui ha dovuto combattere contro il virus ha comunque riscoperto degli autodromi veri e spero che tutto ciò possa essere da aiuto. Stefano Domenicali quando dovrà fare i calendari del futuro certo guardando al portafoglio ma credo che la tradizione e la bellezza di certe piste non vada ignorata.

Hamilton è un fenomeno non solo al volante ma anche fuori dai circuiti. È un personaggio che fa tendenza ma resta un grandissimo atleta. Che ruolo gli assegna al campione della Mercedes nella storia della F1 e del motorsport?

Quando avevo pubblicato in primavera il mio libro sulla Formula 1 in 50 ritratti , Lewis Hamilton era in copertina insieme a Michael Schumacher , Enzo Ferrari e insieme ad Ayrton Senna per cui già questo ti dimostra come io reputi Hamilton ed è sicuramente nei top 5 della storia della F1

Verstappen, Leclerc, Norris, Gasly e Russell : chi secondo lei diventerà un giorno campione del mondo?

Si diventa campione del mondo perché si guida una macchina che ti permette di diventare campione del mondo. Ayrton Senna, Michael Schumacher o Lewis Hamilton con la Minardi di allora non sarebbero mai diventati campione del mondo nonostante la bontà di quel progetto, molto dipenderà da come saranno le macchine che avranno a disposizione , credo che Leclerc, Verstappen e forse anche Norris abbiano le qualità per diventare campione del mondo , Russell sbaglia un po troppo soprattutto in gara piuttosto che in qualifica dove invece dimostra di essere un grandissimo pilota. Gasly lo vedo leggermente inferiore agli altri però Verstappen e Leclerc credo che abbiano le doti e le qualità per diventare un giorno campione del mondo, tutto dipenderà da che macchine guideranno

Mick Schumacher sta calamitando l’attenzione, per il cognome ingombrante ma anche per le sue ottime doti di guida: secondo lei Mick è pronto per il salto in F1?

Fino a qualche tempo fa Mick Schumacher era soltanto un cognome, adesso è molto di più di un cognome perché ha dimostrato di essere un ragazzo che si applica e che non ha magari il talento del padre però è un ragazzo che stagione dopo stagione è sempre migliorato. Impara dai suoi errori e da quello che fa in pista e lo si è sempre visto come ha migliorato il suo rendimento nella seconda stagione in F2 quindi credo che abbia qualità per migliorare la F1 anche perché fino a poche settimane fa avevamo un Magnussen o un Grosjean in F1 e credo che Mick ma anche qualche suo compagno di avventura in F2 abbia le carte più in regola di quelli

L’impressione è che in Ferrari stiano già pensando alla rivoluzione del 2022, secondo lei è così?

La Ferrari sta cercando di limitare i danni in questa stagione e cercherà di farlo altrettanto nella stagione 2021 e poi si concentrerà sul 2022 però la domanda che ci facciamo è : più uomini che ci sono oggi in Ferrari possono garantire il 2022 all’altezza di Mercedes e Red Bull? L’auguro e che sia possibile e io credo che senza rinforzi di qualità la Ferrari rischi molto nel 2021 e nel 2022.

Chiudiamo dando un aggettivo ai piloti del presente e del passato

Lauda Dissacrante

Prost. Professore

Senna. Immenso

Gilles Villeneuve. Puro

Jacques Villeneueve. Sincero

Michael. Schumacher Perfezionista

Lewis Hamilton. Implacabile

Raikkonen. Glaciale

Alonso. Irascibile

Leclerc Futurista

Vettel. Incompiuto

Jody Scheckter Orsacchiotto

Verstappen Sfrontato

Mansell. Coraggioso