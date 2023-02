Vittoria Prandi a Supernews: “Per salvarsi servirà la stessa fame di vittoria mostrata contro Perugia”

Supernews ha avuto il piacere di intervistare Vittoria Prandi, palleggiatrice di Wash4Green Pinerolo nel campionato di volley femminile serie A1. Reduce da un’importantissima vittoria nella sfida salvezza contro Perugia ci ha spiegato cosa servirà alla propria squadra per mantenere il sogno della massima categoria.

Buon giorno Vittoria. Sabato scorso avete ottenuto un successo importantissimo contro Perugia e ora siete a due punti dalla zona salvezza. Cosa hai provato?

Era una partita da dentro o fuori, l’ultimo treno per rimanere in corsa per la salvezza e tenere vivo il nostro sogno. Il primo set eravamo un po’ contratte, dovevamo toglierci di dosso un po’ di pressione e di paura. Nonostante abbiamo perso il primo set avevo notato durante il parziale un atteggiamento cambiato ed una maggiore grinta. Ho percepito la voglia di portare a casa la vittoria e così è stato. Quando c’è questa volontà in campo è anche più divertente giocare.

Ti aspettavi una serie A1 così dura dopo la splendida promozione dello scorso campionato?

Io ho avuto la fortuna di aver già giocato in A1 anche se non da titolare come quest’anno. Già sapevo che si tratta di un altro mondo e che il livello è molto più alto rispetto all’A2. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma non così. Il nostro obiettivo è sempre stata la salvezza ma speravo in un campionato meno sofferto. Non è facile trovarsi sempre a lottare tra l’ultimo e il penultimo posto.

Il ruolo della palleggiatrice in una squadra è fondamentale. Come lo stai interpretando?

Spero che la mia esperienza stia dando una mano alla squadra. Ho la fortuna di aver ereditato dai miei genitori un carattere empatico. Questo mi aiuta in campo soprattutto in un ruolo come il mio. Riesco a percepire lo stato d’animo delle mie compagne e questo è fondamentale per capire la giocatrice più in forma a cui dare la palla. Il ruolo della palleggiatrice è davvero strategico, tocchiamo tutti i palloni e quindi cerco di capire i vari stati d’animo delle giocatrici.

Per salvarsi cosa servirà?

Dobbiamo mantenere la grinta di sabato vista contro Perugia, mostrare questa fame di vittoria. Se l’avversario è più forte a fine match bisogna fare i complimenti e stringergli la mano ma dobbiamo mettercela tutta e non mollare mai. Nel volley ci possono essere tante sorprese quindi bisogna sempre mantenere l’aggressività. Vedere la grinta negli occhi delle compagne stimola a giocare meglio.

Domenica con Conegliano servirà l’impresa. Quale può essere la formula per provare a metterle in difficoltà?

Abbiamo cominciato a studiare i video, dobbiamo dare il tutto per tutto. Dovremo provare a mettere pressione al servizio per non dare vita facile a Wolosz. Hanno diverse soluzioni in attacco quindi cercheremo di costringerle ad un gioco più scontato.

Tanti i derby piemontesi, che clima si trova in queste partite speciali?

Soprattutto l’anno scorso con Mondovì il derby era davvero tanto acceso. Quest’anno con le altre il clima è un po’ più “amichevole” ma lo scorso anno con Mondovì era veramente una partita speciale. Si sa che poi i derby son partite particolari.

Un giudizio fino a questo momento della tua stagione?

Ci sto mettendo l’anima e il cuore. Non mi pongo limiti, cerco di migliorarmi e ho sempre l’obiettivo di diventare una delle big tra le palleggiatrici. Ho cercato di dare il meglio senza voler provare la sensazione che avrei potuto dare di più in partita. Ovviamente poi non si può sempre vincere.

Come ti prepari prima del match?

Non sono più scaramantica. Prima ci tenevo ad usare sempre lo stesso elastico. Una volta in partita mi ero accorta di averlo dimenticato ma abbiamo vinto lo stesso quindi ho lasciato perdere tutto! Sono molto espansiva ma prima della partita mentre facciamo riscaldamento non mi va di parlare e scherzare, sono nel “mio mondo” e trovo la giusta concentrazione. Faccio una sorta di

ultimo ripasso delle strategie da mettere in campo.