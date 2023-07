Cesena, il direttore dell’area sportiva Artico a SuperNews: "Obiettivo? Migliorare quanto fatto l'anno scorso. Su Shpendi alla Juve..."

SuperNews ha intervistato Fabio Artico, da pochi giorni direttore dell'area sportiva dell'ambizioso Cesena: ecco le sue parole in esclusiva ai nostri microfoni in merito alla nuova stagione e alle mosse di mercato dei romagnoli.

SuperNews ha avuto il piacere di intervistare Fabio Artico, ex calciatore e da pochi giorni direttore dell’area sportiva del Cesena. Ecco le sue parole in merito alla prossima stagione e al calciomercato.

Fabio, obiettivo minimo per la prossima stagione? Avete le possibilità di arrivare anche primi in classifica secondo te?

"L'obiettivo è quello di creare una squadra competitiva, cercando di migliorare i risultati dell'anno scorso, che sono già stati risultati di alto livello ma che non sono bastati per raggiungere la Serie B. Quindi l'obiettivo adesso è quello di ridefinire e rimodellare un po' la rosa per renderla ancora più equilibrata e competitiva".

Quali pensa che saranno le squadre che combatteranno con voi per la promozione?

"Sicuramente Spal, Perugia ed Entella credo che siano squadre che faranno la corsa con noi. Poi, ogni anno, in Serie C c'è sempre qualche outsider che rimescola le carte, come è successo l'anno scorso con il Lecco. Ad esempio, ad Arezzo stanno lavorando molto bene. Non voglio dimenticare nessuno, però sicuramente ci sono squadre che potranno fare molto bene".

Quali amichevoli avete in programma per le prossime settimane?

"Abbiamo fissato le date - 23, 26 e 30 luglio - dei tre test che sosterremo durante il periodo di preparazione nel ritiro di Acquapartita contro squadre dilettantistiche. Il resto del programma è ancora da definire".

Per quanto riguarda il mercato, ha detto che ci saranno dei cambiamenti in porta: avete già un nome di un portiere in mente?

"Alcuni sì, e sono anche già usciti. La questione però è che adesso bisogna pensare alle uscite, solo dopo si potrà pensare alle entrate. Abbiamo 26 giocatori in organico, quindi è giusto, anche per un equilibrio tecnico ed economico, cominciare ad occuparsi delle cessioni prima di pensare a chi arriverà".

Si è parlato negli scorsi giorni di un interesse della Juventus per Shpendi: quanto c’è di vero?

"Onestamente, ad oggi non c'è nulla. Non ho avuto riscontri di questo tipo".

Ha già aperto i contatti per qualche calciatore per rinforzare la rosa? Può arrivare qualche innesto esperto dalla B o anche qualche giovane in prestito dalla A?

"Chiaramente si cerca sempre di anticipare i tempi. Ci sono quindi dei movimenti, non solo con squadre di Serie A o di Serie B per giovani in prestito: ci stiamo muovendo anche su profili di primo piano. Poi c'è da dire che, al momento, un po' tutte le squadre della nostra categoria sono un po' bloccate, soprattutto quelle che ambiscono al vertice, perché prima di tutto bisogna vendere: la priorità di tutti, quindi, ora è quella di sfoltire la rosa ed eventualmente di fare qualche scambio interessante. Ci proviamo".