Intervista a Marco Cattaneo: "La panchina di Fonseca non mi sembra così solida, Milan e Roma sotto le attese. Gli arbitri dovrebbero..."

La nostra redazione ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva il noto giornalista sportivo Marco Cattaneo, già conduttore di programmi su Sky, Prime Video e DAZN e oggi invece nella squadra di "Cronache di Spogliatoio". Con lui, durante questa sosta per le Nazionali, abbiamo fatto il punto sulla Serie A, toccando vari temi: ecco le sue parole ai nostri microfoni.

Ti aspettavi un Napoli già così ben performante dopo solo un paio di mesi?

Mi aspettavo che dovesse fare sicuramente meglio dell'anno scorso, anche perché la squadra è, in buona parte, ancora quella dello Scudetto di due anni fa. Poi, certo, il rendimento altalenante di questi ultimi due-tre anni degli azzurri ci fa capire quanto è importante l'allenatore e la chimica di squadra che sa creare: Conte ha quindi rimesso a posto le cose che non funzionavano, e probabilmente nessuno sapeva farlo meglio di lui così velocemente.

Come ti spieghi questa “pareggite” della Juve in Serie A?

Qualche giorno fa ho visto il rendimento del Bologna nel settembre 2023 con Thiago Motta: ci sono tre partite di fila finite 0-0, ricalcando ciò che ha fatto la Juve in questo periodo. Thiago sta dando solidità e stabilità difensiva alla Juve, e questo è molto importante. Poi credo che, a breve, vedremo anche una squadra che migliorerà dal punto di vista offensivo, visto che il potenziale è notevole: mi aspetto che cambierà marcia anche da quel punto di vista. Si tratta comunque di una squadra che ha un bel potenziale, e quando ha avuto modo di mettere in mostra le qualità offensive, ad esempio in Champions League, ha fatto vedere quanto può fare bene.

Viste le difficoltà sul campo e quelle di spogliatoio (vedasi il caso Theo), pensi che Fonseca debba rimanere sulla panchina del Milan? Resisterà fino a fine stagione?

Questa è un domanda complicata: il problema è che ad ogni passo falso, ad ogni problema che si presenta, aumentano le voci di un esonero e di un avvicendamento in panchina. Lì ci vorrebbe una società forte a ribadire la centralità di Fonseca, come ha fatto Ibra prima del derby. Il Milan però rimane un bel mistero, perché ha una squadra molto forte secondo me, ma il tema non è tanto legato al campo quanto a ciò che accade fuori: gli episodi come quelli di Lazio-Milan, o ciò che è accaduto a Firenze, sono difficilmente risolvibili. Gli errori e i problemi di campo e tattici si possono risolvere col lavoro, mentre queste problematiche non so davvero come si affrontino.

Napoli, Juve e Milan in ogni caso sono le tre big indiziate per fare la guerra all'Inter per il trono di Campione d'Italia: chi tra queste tre, secondo te, ha più probabilità di giocarsi lo Scudetto?

Per adesso direi il Napoli: perché ha Conte, perché è una squadra forte già in partenza, perché ha aggiunto altri giocatori forti e perché non ha le coppe, e quest'ultimo aspetto ti porta 5 o 7 punti in più. Al momento, quindi, io vedo alla pari Napoli e Inter.

La più grande delusione fino ad ora? Lo stesso Milan, il Bologna, il Genoa?

Il Genoa, così come il Monza, è stato molto indebolito dal mercato, quindi non si possono chiedere a Gila e Nesta dei miracoli. Non sono le squadre dell'anno scorso, insomma. Poi, il Bologna invece credo che si sbloccherà perché Italiano è un bravissimo allenatore. Le due grandi delusioni credo che siano il Milan e la Roma, che non a caso sono le due squadre con problemi non tanto di campo, quanto più con difficoltà extra-calcistiche come quelle del Napoli dell'anno scorso. Questo tipo di problematiche sono quelle che ti condizionano una stagione molto più di una diagonale sbagliata di un terzino o di una sovrapposizione.

In Serie A, pensi che ci sia un problema con gli arbitri? Abbiamo visto decisioni contrastanti e polemiche accesissime nonostante da anni si sia ormai in epoca di VAR…

Io sono un fan del VAR, penso che abbia migliorato il 95% delle situazioni. Però mi chiedo perché, con le immagini, quel 5% non venga risolto. Sembra incredibile a volte sbagliare così con l'aiuto delle immagini. Ci sono troppi episodi che andrebbero codificati meglio, come l'episodio di Baldanzi in Monza-Roma: sono cose sinceramente difficili da spiegare. Io credo che una buona soluzione sarebbe quella di argomentare meglio: forse è più facile dire "abbiamo sbagliato", invece che adottare come scuse degli aspetti poco credibili. Detto questo, lunga vita al VAR: ma la percezione degli errori è peggiorata perché non c'è, a volte, un metro omogeneo di giudizio.