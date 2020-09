12.55 – PROBABILE FORMAZIONE CHELSEA ( 4-4-2): Kepa; James, Christensen, Zouma, Azpilicueta; Mount, Kanté, Kovacic, Havertz; Werner, Abraham. ALL.: Lampard.

12.55 – PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL ( 4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. ALL.: Klopp.

Subito un big match di Premier League tutto da seguire su SuperNews: LIVE Chelsea – Liverpool diretta e risultato in tempo reale.

Si gioca anche la Premier League con la seconda giornata di campionato con subito un big match tutto da seguire quello tra Chelsea e Liverpool. Molti cambiamenti, quest’estate, per il Chelsea allenato da Frank Lampard che hanno voluto creare una squadra per poter riportare la Premier in bacheca e magari tornare in Champions League palcoscenico che manca da qualche anno: i Blues scenderanno in campo con il 4-4-2 con Kepa in porta supportato dai due centrali Christensen – Zouma e James – Azplicueta sugli esterni. Centrocampo formato sugli esterni da Mount e il nuovo arrivato Havrezt con Kantè e Kovacic centrali a supportare le due punte Abraham e Werner. I campioni in carica, invece, ricominciano da dove hanno lasciato con il solito 4-3-3: Alisson tra i pali insieme Alexander – Arnold e Robertoson sugli esterni con Gomez e Van Dijk centrali. Centrocampo a 3 formato da Henderson, Fabinho e Wijnaldum a supportare il trio offensivo Manè, Firmino, Salah.