LIVE Fognini-Kukushkin, risultato in tempo reale Roland Garros 2020: inizio ore 11.00

(14) FABIO FOGNINI – MIKHAIL KUKUSHKIN, primo incontro sul Simonne Mathieu alle ore 11.00

Primo turno Roland Garros 2020 (Torneo del Grande Slam, terra battuta)

Fognini-Kukushkin, dove seguire il match

Il Roland Garros 2020 è trasmesso in esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in streaming, tramite le piattaforme Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV.



Fognini se la vedrà con Kukushkin nel 1° turno del Roland Garros

Il tennista di Arma di Taggia, testa di serie n°14, fa il suo esordio nell’edizione 2020 dello Slam francese contro il kazako Mikhail Kukushkin (n°87 Atp). Quattro i precedenti tra i due, nei quali il bilancio è in perfetta parità: 2-2 (un solo confronto sul rosso, vinto dall’azzurro).

Fabio Fognini inizia il 2020 all’Atp Cup, dove non supera il girone eliminatorio con la sua Italia (batte lo statunitense John Isner ma perde con il russo Daniil Medvedev e proprio contro Ruud). Si presenta poi ad Adelaide e all’Australian Open, dove si ferma nel secondo turno nel primo caso e giunge al quarto turno nel secondo, sconfitto dallo statunitense Tennys Sandgren. In seguito partecipa ai tornei di Rotterdam e Dubai, perdendo all’esordio in entrambi, prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19.

Alla ripresa e dopo una operazione ad entrambe le caviglie, l’azzurro ricomincia dalla terra rossa di Kitzbühel, dove non va oltre il secondo turno, ripetendo tale risultato anche nel Masters 1000 di Roma e ad Amburgo.

Il nativo di Volgograd, invece, ha cominciato l’anno a Doha, dove non è andato oltre il secondo turno. Nello Slam australiano è stato sconfitto all’esordio, ottenendo il medesimo risultato nei tre tornei prima della pausa forzata: Rotterdam, Marsiglia e Dubai. Dopo la ripresa dell’attività tennistica, Kukushkin raggiunge il terzo turno allo US Open (mancando la qualificazione nei 1000 di Cincinnati e Roma).

Fognini – Kukushkin: i precedenti

Pechino 2019 – Cemento – Primo turno – FOGNINI b. Kukushkin 6-4 4-6 7-6(6)

Monaco di Baviera 2016 – Terra battuta – Secondo turno – FOGNINI b. Kukushkin 6-3 7-5

Mosca 2014 – Cemento indoor – Secondo turno – KUKUSHKIN b. Fognini 6-4 6-2

Mosca 2009 – Cemento indoor – Primo turno – KUKUSHKIN b. Fognini 6-4 5-7 6-4