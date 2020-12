Diretta Reggina – Brescia: 2 – 1 (51′ Crisetig, 55′ Denis, 58′ Ragusa)

Al Granillo la Reggina batte il Brescia e si prende i 3 punti. Partita caratterizzata da tanti falli (35 totali – ndr) e poche emozioni, dove in solo 8 minuti si decide l’intero incontro. Per i padroni di casa sono 3 punti importanti che li allontanano dalla zona play-out. Altra nota positiva è il primo gol in campionato di Denis. Per il Brescia la sconfitta brucia e le rondinelle vedono la zona play-off allontanarsi.

90′ + 5′ – Triplice fischio finale e squadre negli spogliatoi

90′ + 4′ – Prima Rivase poi Lafferty provano a chiudere il match ma Joronen para tutto

90′ + 3′ – Aye di testa la manda a lato

90′ – Vengono dati 5 minuti di recupero

90′ – Per la Reggina Loiacono subentra a Situm. Il Brescia butta nella mischia Spalek al posto di van de Looi

89′ – Brescia all’arrembaggio in questi minuti finali ma la Reggina si difende bene senza rischiare

84′ – Dessena lascia il campo. Al suo posto entra Ghezzi

84′ – Espulso Toscano. Il tecnico dei calabresi viene fatto allontanare dal campo dall’arbitro Forneau

82′ – Dessena prova a rendersi pericoloso ma Plizzari lo anticipa bene

79′ – Ammonito il tecnico della Reggina Toscano. Scintille tra l’allenatore dei calabresi e Dessena che confermano gli animi caldi degli uomini in campo

77′ – La partita torna ad essere caratterizzata da tanti falli che spezzano il ritmo del gioco

75′ – Esce Bellomo autore di una buona prova, al suo posto Rivas

68′ – Ammonito Jagiello

67′ – Il Brescia cerca il pari

65′ – Lafferty prende il posto dell’autore del secondo gol, Denis

64′ – Brescia vicinissimo al pareggio. Cross di Martella, uscita sbagliata di Plizzari che respinge su Dessena ma il capitano delle rondinella manca incredibilmente la porta

60′ – Di Chiara tira di sinistro fuori area ma la palla manca il bersaglio

58′ – GOL di Ragusa! Il Brescia accorcia le distanze

58′ – Lopez manda in campo Aye al posto di Zmrhal

55′ – GOL di Denis! El tanque raddoppia con una bella punizione

51′ – GOL di Crisetig! La Reggina si porta in vantaggio. Assist perfetto di Bellomo tra i migliori in campo

47′ – van de Looi penetra bene in area di rigore ma spreca tutto sbagliando il cross

46′ – Comincia la ripresa senza cambi

SECONDO TEMPO

45′ + 1′ – Finisce un primo tempo caratterizzato dai falli

45′ – Cionek di testa la mette sul fondo

44′ – Tiro debole di Denis che non impensierisce Joronen

42′ – Ammonito Crisetig

39′ – Ammonito van de Looi per un fallo su Bellomo

37′ – Crisetig di testa la manda alta su buon cross di Situm

35′ – De Rose servito bene da Denis manca completamente la porta del Brescia

33′ – Denis si gira in area di rigore e tira ma Joronen si distende e para

29′ – Mateju di testa impegna Plizzari

28′ – Tiro potente di Ragusa che si stampa sulla traversa e sulla ribattuta Stavropoulos anticipa in angolo Torregrossa. Brivido per la Reggina.

27′ – Di Chiara dentro per Denis. L’argentino stacca di lato

25′ – Bellomo tra i più attivi in campo, ci prova col sinistro da fuori ma il tiro centrale finisce tra le braccia di Joronen

22′ – Risponde il Brescia con Ragusa che spara alto

18′ – Prima palla gol del match. Bellomo lanciato da Bianchi, conclude al volo sopra la traversa

10′ – Primi minuti avari di emozioni e condizionati da tanti falli

4′ – Plizzari blocca il tiro di Zmhral servito da Ragusa

3′ – Ammonito Torregrossa. Le squadre iniziano subito il match in maniera aggressiva

1′ – Ammonito Situm per un duro intervento su Jagiello

1′ – Batte il Brescia

PRIMO TEMPO

Formazioni



Toscano punta tutto sul duo Lafferty, Denis per cercare di arginare la difesa delle Rondinelle e bucare la porta di Joronen.

REGGINA (3-5-2): Plizzari; Stavropoulos, Cionek, Del Prato; Situm, De Rose, Crisetig, Bellomo, Di Chiara; Bianchi, Denis. All.: Toscano

Lopez si affida al suo classico 4-3-1-2 dove tra i pali viene schierato Joronen, portiere che potrebbe benissimo giocare in Serie A. I bresciani per sbloccare il match sperano negli assist di Torregrossa e ai spunti di Aye.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Martella, Mateju, Chancellor; van de Looi, Jagiello, Dessena; Ragusa; Torregrossa, Zmhral. All.: Lopez.

Pre-partita



I calabresi devono approfittare della partita casalinga per rilanciare la propria classifica e allontanarsi dalla zona calda dei play-out. Una sola vittoria in 7 partite giocate non può bastare e gli uomini di mister Toscano dovranno dimostrare di poter lottare per ben altri obbiettivi in questo difficile campionato cadetto. Il Brescia cerca il colpaccio per portarsi in zona play-off. La squadra allenata dall’uruguaiano Diego Lopez è obbligata a vincere per non perdere il treno che porta agli spareggi per un posto in Serie A.

La partita si presenta davvero emozionate con due squadre che fino ad ora non hanno ancora dimostrato il loro pieno potenziale, chi uscirà sconfitto rischia di doversi guardare indietro per non rischiare una pesante retrocessione.