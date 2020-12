Clicca e aggiorna la diretta Reggina – Brescia: 0 – 0

PRIMO TEMPO

Formazioni



Toscano punta tutto sul duo Lafferty, Denis per cercare di arginare la difesa delle Rondinelle e bucare la porta di Joronen.

REGGINA (3-5-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Del Prato; Situm, De Rose, Crisetig, Bellomo, Di Chiara; Lafferty, Denis. All.: Toscano

Lopez si affida al suo classico 4-3-1-2 dove tra i pali viene schierato Joronen, portiere che potrebbe benissimo giocare in Serie A. I bresciani per sbloccare il match sperano negli assist di Torregrossa e ai spunti di Aye.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Verzeni; Spalek, Labojko, Dessena; Ragusa; Torregrossa, Aye. All.: Lopez.

Pre-partita



I calabresi devono approfittare della partita casalinga per rilanciare la propria classifica e allontanarsi dalla zona calda dei play-out. Una sola vittoria in 7 partite giocate non può bastare e gli uomini di mister Toscano dovranno dimostrare di poter lottare per ben altri obbiettivi in questo difficile campionato cadetto. Il Brescia cerca il colpaccio per portarsi in zona play-off. La squadra allenata dall’uruguaiano Diego Lopez è obbligata a vincere per non perdere il treno che porta agli spareggi per un posto in Serie A.

La partita si presenta davvero emozionate con due squadre che fino ad ora non hanno ancora dimostrato il loro pieno potenziale, chi uscirà sconfitto rischia di doversi guardare indietro per non rischiare una pesante retrocessione.