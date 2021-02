Sci alpino, Mondiali Cortina 2021 (VIDEO): De Aliprandini ottiene l’argento nel gigante maschile. Oro a Faivre, fuori Pinturault

Succede di tutto in questa undicesima gara dei Mondiali Cortina 2021. Il francese Alexis Pinturault, grande favorito della vigilia, scivola ad inizio della seconda manche (dopo aver quasi dominato la prima) dello slalom gigante maschile; di ciò ne approfitto il connazionale Mathieu Faivre, che conquista il secondo oro di questa rassegna iridata (dopo quello del parallelo individuale). Arriva, anche questa a sorpresa, la seconda medaglia per l’Italia con l’argento di Luca De Aliprandini, a 63 centesimi dal transalpino. Bronzo, infine, per il vincitore della combinata, l’austriaco Marco Schwarz.

Nella prima manche è uscito lo svizzero Marco Odermatt, un altro dei favoriti, mentre è buona la prestazione degli azzurri nel complesso: 12° Riccardo Tonetti, 14° Giovanni Franzoni (rimontando nove posizioni) ed esce nella seconda parte di gara Giovanni Borsotti. Per il trentenne nativo di Cles si tratta anche del primo podio della carriera, non essendo mai riuscito a livello di Coppa del Mondo.

CLASSIFICA SLALOM GIGANTE MASCHILE, MONDIALI CORTINA

1. Mathieu Faivre (FRA) 2:37.25

2. Luca De Aliprandini (ITA) +0.63

3. Marco Schwarz (AUT) +0.87

4. Filip Zubcic (CRO) +1.59

5. Loic Meillard (SUI) +1.77

6. Zan Kranjec (SLO) +1.83

7. Stefan Luitz (GER) +1.99

8. Adam Zampa (SVK) +2.48

9. Henrik Kristoffersen (NOR) +2.53

10. Roland Leitinger (AUT) +2.87

11. River Radamus (USA) +3.34

12. Riccardo Tonetti (ITA) +3.44

13. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +3.84

14. Giovanni Franzoni (ITA) +3.94

15. Samu Torsti (FIN) +4.08

16. Stefan Hadalin (SLO) +4.31

16. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +4.31

18. Seigo Kato (JPN) +4.33

19. Krystof Kryzl (CZE) +4.78

20. Andreas Zampa (SVK) +5.77

21. Albert Ortega (ESP) +6.32

22. Tiziano Gravier (ARG) +7.37

23. Andrej Drukarov (LTU) +8.64

24. Albert Popov (BUL) +8.70

25. Barnabas Szollos (ISR) +10.51

26. Willis Feasy (NZL) +12.43

27. Cristian Javier Simari Birkner (ARG) +12.59

28. Emir Lokmic (BIH) +13.15

29. Nicolas Pirozzi (CHI) +13.98

30. Tom Verbeke (BEL) +15.13

31. Matthieu Osch (LUX) +15.25

32. Dongkwan Hong (KOR) +15.62

33. Casper Dyrbye (DEN) +17.10

34. Erjon Tola (ALB) +22.02

35. Richardson Viano (HAI) +23.23

36. Viktor Petkov (MKD) +24.34

37. Albin Tahiri (KOS) +25.91

38. Alexandru Stefan Stefanescu (ROU) +27.51

39. Demetrios Samuel Maxim (CYP) +36.48

40. Ricardo Brancal (POR) +38.07

41. Porya Saveh Shemshaki (IRI) +39.26

42. Naim Fenianos (LBN) +41.00

43. Matteo Gatti (SMR) +49.71

44. Yohan Goncalves Goutt (TLS) +59.40

DNF Michael Poettoz (COL)

DNF Ioannis Antoniou (GRE)

DNF Juan Pablo Vallecillo (ARG)

DNF Filip Balaz (SVK)

DNF Konstantin Stoilov (BUL)

DNF Kalin Zlatkov (BUL)

DNF Kamen Zlatkov (BUL)

DNF Samuel Kolega (CRO)

DNF Michel Machedo (BRA)

DNF Alexis Pinturault (FRA)

DNF Alexander Schmid (GER)

DNF Stefan Brennsteiner (AUT)

DNF Thibaut Favrot (FRA)

DNF Mattias Roenngren (SWE)

DNF Fabian Wilkens Solheim (NOR)

DNF Giovanni Borsotti (ITA)

MEDAGLIERE MONDIALI CORTINA 2021

1. Austria: 4 ori, 2 bronzo

2. Svizzera: 3 ori, 1 argento, 5 bronzi

3. Francia: 2 oro, 1 argento, 2 bronzi

4. USA: 1 oro, 1 argento, 1 bronzo

5. Italia: 1 oro, 1 argento

6. Norvegia: 1 oro

7. Germania: 3 argenti, 1 bronzo

8. Slovacchia: 1 argento

8. Croazia: 1 argento

8. Svezia: 1 argento

SLALOM GIGANTE MASCHILE, Labirinti

Sci alpino, undicesima gara dei Mondiali Cortina 2021

14.34 – Clamoroso! Il favoritissimo Pinturault scivola dopo poche porte e arriva così il secondo oro per Faivre! Argento per l’azzurro, bronzo di Schwarz, in questo gigante maschile Mondiali Cortina; 12° Tonetti, 14° Franzoni

14.33 – De Aliprandini non è efficace come nella prima manche ma è secondo e quindi è certo della medaglia! Primo podio in carriera

14.30 – Schmid esagera e va in rotazione, per fortuna senza conseguenze. Salta così la sua chance di podio nello slalom gigante Mondiali Cortina

14.28 – Faivre conferma l’ottima prima manche e si prende agevolmente la vetta provvisoria

14.25 – Meillard soffre parecchio la pista Labirinti, finendo anche alle spalle del croato

14.23 – Schwarz parte davvero forte, poi sbaglia nel terzo settore ma passa comunque al comando del gigante maschile Mondiali Cortina

14.20 – Subito fuori Brennsteiner

14.19 – Anche Kranjec non riesce a far meglio di Zubic. E’ secondo, a 24 centesimi

14.16 – Radamus scia in maniera troppo rotonda e ciò non paga: è solamente sesto. Ora mancano solamente i migliori 8 di questo slalom gigante Mondiali Cortina

14.14 – Luitz non fa bene come il croato ma riesce a concludere alle sue spalle

14.12 – Riparte la gara e Zubcic parte all’arrembaggio: diversi errori per foga, mantenendo però un bel vantaggio

14.06 – Sono riusciti a divincolare il transalpino dalle reti. Qualche altro minuto di attesa

14.04 – Favrot scivola via dopo il primo intertempo, finendo nelle reti. Interrotto il gigante maschile Mondiali Cortina

14.03 – Anche Leitinger non è rapido quanto Adam Zampa, che prosegue nella rimonta

14.01 – Tonetti perde progressivamente e conclude solamente in terza posizione

13.59 – Kristoffersen delude ancora, perdendo 1.2 secondi rispetto allo slovacco

13.56 – Torsti perde tanto e finisce anche dietro a Franzoni. Ora tocca ai migliori 15 di questo slalom gigante maschile Mondiali Cortina

13.53 – Fuori anche Roenngren, che si inclina troppo durante il secondo intertempo

13.52 – Problemi anche per Solheim, che esce di scena. Parecchi segni nelle prime porte

13.49 – Lo sci di Borsotti si aggancia in un “gradino” e l’azzurro scivola via. Finisce così il suo gigante Mondiali Cortina, ma per fortuna si è staccato subito

13.48 – Adam Zampa nettamente più veloce e passa al comando di oltre un secondo e tre decimi

13.46 – Delude ancora Muffat-Jeandet ma nel tratto conclusivo recupera tanto e si prende la testa

13.45 – Kryzl recupera qualcosa nel finale ma è ampiamente dietro l’azzurro

13.43 – Franzoni è aggressivo nel primo tratto della Labirinti, poi perde tanto ma riesce a passare al comando dello slalom gigante M Mondiali Cortina

13.42 – Stesso tempo di Hadalin per Nestvold-Haugan, che però aveva ben 1 secondo di vantaggio

13.38 – Grave errore nel finale per Andreas Zampa, concludendo in terza posizione

13.37 – Kato non scia male ma perde progressivamente ed è secondo per due centesimi

13.36 – Ortega fa meglio dello spagnolo, anche se ampiamente dietro Hadalin

13.34 – Gravier si inserisce tra lo sloveno ed il lituano, nonostante un errore evidente

13.33 – Hadalin conferma la differenza tra gli atleti di CdM e gli altri

13.31 – Il primo a partire è il lituano Drukarov, che conclude con il tempo complessivo di 2:45.89

13.26 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta della seconda manche dello slalom gigante maschile Mondiali Cortina. Nella prima parte di gara il francese Alexis Pinturault è nettamente il più rapido, davanti all’italiano Luca De Aliprandini, il tedesco Alexander Schmid e il connazionale Mathieu Faivre

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: i pettorali di partenza del gigante maschile

I Mondiali Cortina 2021, quarantaseiesima edizione in corso di svolgimento dall’8 al 21 febbraio, proseguono con l’undicesima gara in calendario, ossia lo slalom gigante maschile (sulla pista Labirinti). Alle ore 10.00 è previsto l’inizio della prima manche e alle 13.30 avrà luogo la seconda, con il norvegese Henrik Kristoffersen che proverà a difendere il titolo iridato ottenuto due anni fa. Di seguito i pettorali di partenza designati per l’undicesima gara dei Mondiali Cortina:

1 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

2 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

3 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

4 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

5 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

6 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

7 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

8 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

9 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

10 SCHMID Alexander 1994 GER Head

11 MURISIER Justin 1992 SUI Head

12 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

13 LEITINGER Roland 1991 AUT Salomon

14 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

15 READ Erik 1991 CAN Atomic

16 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

17 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

18 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

19 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

20 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol

21 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

22 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

23 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

24 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

25 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head

26 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

27 ANDRIENKO Aleksander 1990 RSF Rossignol

28 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

29 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

30 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

31 KUZNETSOV Ivan 1996 RSF Atomic

32 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

33 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

34 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

35 TORSTI Samu 1991 FIN Head

36 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

37 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

38 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol

39 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

40 DRUKAROV Andrej 1999 LTU

41 van den BROECKE Dries 1995 BEL Voelkl

42 FEASEY Willis 1992 NZL

43 VERDU Joan 1995 AND Head

44 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic

45 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

46 KAZAZAEV Nikita 2001 RSF Rossignol

47 SCOTT Alec 1997 IRL

48 ALEKHIN Nikita 1998 RSF Rossignol

49 GUT Ian 1995 LIE

50 CRAWFORD James 1997 CAN Head

51 HONG Dongkwan 1995 KOR

52 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG

53 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

54 MACEDO Michel 1998 BRA

55 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

56 ZLATKOV Kamen 1997 BUL

57 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG

58 POPOV Albert 1997 BUL Head

59 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL

60 von APPEN Sven 1997 CHI

61 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

62 GRAVIER Tiziano 2002 ARG

63 McADAM Hugh 2000 AUS

64 LUIK Juhan 1997 EST

65 BIRAN Itamar 1998 ISR

66 PIROZZI Nicolas 2002 CHI

67 URY Balint 2003 HUN

68 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT

69 VERBEKE Tom 1997 BEL

70 VALLECILLO Juan Pablo 1999 ARG

71 BALAZ Filip 2001 SVK

72 STANISIC Strahinja 1995 SRB

73 DYRBYE Casper 1996 DEN

74 LOKMIC Emir 1997 BIH

75 STOILOV Konstantin 2002 BUL

76 TOLA Erjon 1986 ALB

77 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head

78 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE

79 OSCH Matthieu 1999 LUX Kaestle

80 TSIBELENKO Levko 1996 UKR

81 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL

82 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE

83 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU

84 POETTOZ Michael 1998 COL

85 PETKOV Viktor 1999 MKD

86 VIANO Richardson 2002 HAI

87 SAVEH SHEMSHAKI Porya 1987 IRI

88 JAPHARIDZE Soso 1996 GEO

89 KARAPETYAN Ashot 1999 ARM

90 TAHIRI Albin 1989 KOS

91 MAXIM Demetrios Samuel 1998 CYP

92 FENIANOS Naim 1992 LBN

93 GATTI Matteo 2001 SMR

94 BRANCAL Ricardo 1996 POR

95 AOUICH Yassine 1990 MAR

96 GOUTT Yohan Goncalves 1994 TLS

97 TANG CalcyNing-Chien 2004 TPE

98 SHRESTHA Saphal Ram 1998 NEP

99 von HOHENLOHE Hubertus 1959 MEX

100 KHAN Arif Mohd 1990 IND

Slalom gigante maschile, Mondiali Cortina: l’albo d’oro delle rassegne iridate di sci alpino dal 1950 al 1966

Mondiali Aspen 1950: 1. Zeno Colò (Italia) 2. Fernand Grosjean (Svizzera) 3. James Couttet (Francia)

Giochi Olimpici/Mondiali Oslo 1952: 1. Stein Eriksen (Norvegia) 2. Christian Pravda (Austria) 3. Toni Spiß (Austria)

Mondiali Åre 1954: 1. Stein Eriksen (Norvegia) 2. François Bonlieu (Francia) 3. Andreas Molterer (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Cortina d’Ampezzo 1956: 1. Toni Sailer (Austria) 2. Andreas Molterer (Austria) 3. Walter Schuster (Austria)

Mondiali Bad Gastein 1958: 1. Toni Sailer (Austria) 2. Josef Rieder (Austria) 3. François Bonlieu (Francia), Roger Staub (Svizzera)

Giochi Olimpici/Mondiali Squaw Valley 1960: 1. Roger Staub (Svizzera) 2. Josef Stiegler (Austria) 3. Ernst Hinterseer (Austria)

Mondiali Chamonix 1962: 1. Egon Zimmermann (Austria) 2. Karl Schranz (Austria) 3. Martin Burger (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1964: 1. François Bonlieu (Francia) 2. Karl Schranz (Austria) 3. Josef Stiegler (Austria)

Mondiali Portillo 1966: 1. Guy Périllat (Francia) 2. Georges Mauduit (Francia) 3. Karl Schranz (Austria)

Slalom gigante maschile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 1968 al 1985

Giochi Olimpici/Mondiali Grenoble 1968: 1. Jean-Claude Killy (Francia) 2. Willy Favre (Svizzera) 3. Heini Messner (Austria)

Mondiali Val Gardena 1970: 1. Karl Schranz (Austria) 2. Werner Bleiner (Austria) 3. Dumeng Giovanoli (Svizzera)

Giochi Olimpici/Mondiali Sapporo 1972: 1. Gustav Thöni (Italia) 2. Edmund Bruggmann (Svizzera) 3. Werner Mattle (Svizzera)

Mondiali Sankt Moritz 1974: 1. Gustav Thöni (Italia) 2. Hansi Hinterseer (Austria) 3. Piero Gros (Italia)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1976: 1. Heini Hemmi (Svizzera) 2. Ernst Good (Svizzera) 3. Ingemar Stenmark (Svezia)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 1978: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 3. Willi Frommelt (Liechtenstein)

Giochi Olimpici/Mondiali Lake Placid 1980: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 3. Hans Enn (Austria)

Mondiali Schladming 1982: 1. Steve Mahre (USA) 2. Ingemar Stenmark (Svezia) 3. Boris Strel (Jugoslavia)

Mondiali Bormio 1985: 1. Markus Wasmeier (Germania Ovest) 2. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 3. Marc Girardelli (Lussemburgo)

Slalom gigante maschile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 1987 al 2003

Mondiali Crans Montana 1987: 1. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 2. Marc Girardelli (Lussemburgo) 3. Alberto Tomba (Italia)

Mondiali Vail 1989: 1. Rudolf Nierlich (Austria) 2. Helmut Mayer (Austria) 3. Pirmin Zurbriggen (Svizzera)

Mondiali Saalbach Hinterglemm 1991: 1. Rudolf Nierlich (Austria) 2. Urs Kälin (Svizzera) 3. Johan Wallner (Svezia)

Mondiali Morioka 1993: 1. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 2. Rainer Salzgeber (Austria) 3. Johan Wallner (Svezia)

Mondiali Sierra Nevada 1996: 1. Alberto Tomba (Italia) 2. Urs Kälin (Svizzera) 3. Michael von Grünigen (Svizzera)

Mondiali Sestriere 1997: 1. Michael von Grünigen (Svizzera) 2. Lasse Kjus (Norvegia) 3. Andreas Schifferer (Austria)

Mondiali Vail 1999: 1. Lasse Kjus (Norvegia) 2. Marco Büchel (Liechtenstein) 3. Steve Locher (Svizzera)

Mondiali Sankt Anton am Arlberg 2001: 1. Michael von Grünigen (Svizzera) 2. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 3. Frédéric Covili (Francia)

Mondiali Sankt Moritz 2003: 1. Bode Miller (USA) 2. Hans Knauß (Austria) 3. Erik Schlopy (USA)

Slalom gigante maschile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 2005 al 2019

Mondiali Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Dahron Ralves (USA)

Mondiali Åre 2007: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Daniel Albrecht (Svizzera) 3. Didier Cuche (Svizzera)

Mondiali Val d’Isere 2009: 1. Carlo Janka (Svizzera) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Ted Ligety (USA)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 2011: 1. Ted Ligety (USA) 2. Cyprien Richard (Francia) 3. Philipp Schörghofer (Austria)

Mondiali Schladming 2013: 1. Ted Ligety (USA) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Manfred Mölgg (Italia)

Mondiali Vail/Beaver Creek 2015: 1. Ted Ligety (USA) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Alexis Pinturault (Francia)

Mondiali Sankt Moritz 2017: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Roland Leitinger (Austria) 3. Leif Kristian Haugen (Norvegia)

Mondiali Åre 2019: 1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Alexis Pinturault (Francia)

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: dove seguire in TV il gigante maschile

Lo slalom gigante maschile dei Mondiali Cortina sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.