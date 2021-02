Sci alpino, Mondiali Cortina 2021 (VIDEO): Gut-Behrami si prende l’oro nel super G femminile. Indietro le azzurre

Lara Gut-Behrami conferma i pronostici della vigilia e conquista la medaglia d’oro nel super G femminile, gara inaugurale dei Mondiali Cortina 2021. La svizzera ottiene il suo primo allora iridato, precedendo di 34 centesimi la connazionale Corinne Suter (argento) e di 47 la statunitense Mikaela Shiffrin, che da campionessa uscente deve accontentarsi del bronzo (fatale un errore a tre quarti di gara, ma ottimo risultato se pensiamo che non aveva ancora corso in velocità nella CdM 2020/2021). A soli sei centesimi dal podio troviamo la ceca Ester Ledecka, mentre delude un po’ la squadra azzurra: la migliore è Federica Brignone, decima, davanti a Marta Bassino; diciottesimo posto per Elena Curtoni, ventitreesimo per Francesca Marsaglia.

CLASSIFICA SUPER G FEMMINILE, MONDIALI CORTINA 2021

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:25.51

2. Corinne Suter (SUI) +0.34

3. Mikaela Shiffrin (USA) +0.47

4. Ester Ledecka (CZE) +0.53

5. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +0.65

6. Marie-Michele Gagnon (CAN) +0.78

7. Tamara Tippler (AUT) +0.87

8. Michelle Gisin (SUI) +0.89

9. Petra Vlhova (SVK) +0.90

10. Federica Brignone (ITA) +1.09

11. Marta Bassino (ITA) +1.19

12. Ragnild Mowinckel (NOR) +1.23

13. Tessa Worley (FRA) +1.30

13. Priska Nufer (SUI) +1.30

15. Breezy Johnson (USA) +1.51

16. Ariane Raedler (AUT) +1.59

17. Christine Scheyer (AUT) +1.65

18. Elena Curtoni (ITA) +1.79

19. Kira Weidle (GER) +1.93

20. Stephanie Venier (AUT) +2.03

21. Tiffany Gauthier (FRA) +2.20

22. Isabella Wright (USA) +2.29

23. Francesca Marsaglia (ITA) +2.47

24. Marusa Ferk (SLO) +2.64

25. Ilka Stuhec (SLO) +2.86

26. Laura Gauche (FRA) +2.87

27. Maryna Gasienica-Daniel (POL) +2.96

28. Meta Hrovat (SLO) +3.20

29. AJ Hurt (USA) +3.38

30. Julia Pleshkova (RSF) +3.59

31. Estelle Alphand (SWE) +3.95

32. Jacqueline Wiles (USA) +3.96

33. Nevena Ignjatovic (SRB) +4.53

34. Tifany Roux (FRA) +4.65

35. Lin Ivarsson (SWE) +4.71

36. Francesca Baruzzi Farriol (ARG) +5.48

37. Greta Small (AUS) +5.49

38. Elvedina Muzaferija (BIH) +6.03

39. Anastasiya Shepilenko (UKR) +7.47

DNF Alex Tilley (GBR)

DNF Valerie Grenier (CAN)

DSQ Sabrina Simader (KEN)

DNS Ania Monica Caill (ROU)

MEDAGLIERE MONDIALI CORTINA 2021

1. Svizzera: 1 oro, 1 argento

2. USA: 1 bronzo

SUPER G FEMMINILE, Olympia delle Tofane

Sci alpino, prima gara dei Mondiali Cortina 2021

11.50 – Stuhec chiude il gruppo delle trenta in venticinquesima posizione. Oro di questa prima gara dei Mondiali Cortina per Gut-Behrami, argento e bronzo a C.Suter e Shiffrin. Indietro le azzurre e la migliore è Brignone, decima

11.45 – Grenier parte forte ma, a metà pista, salta una porta e conclude così il suo super G dei Mondiali Cortina

11.35 – Numero di Roux per restare in pista e termina ad oltre un secondo dalla russa

11.33 – Pleshkova mai in gara e conclude ad oltre tre secondi e mezzo da Gut-Behrami, ormai certa dell’oro nel super G femminile (prima gara dei Mondiali Cortina)

11.29 – Anche Venier è oltre i due secondi di ritardo, chiudendo il gruppo delle prime 20. Prima gara della rassegna iridata deludente, per l’Italia

11.27 – Visibilità discontinua e Marsaglia delude, piazzandosi per ora all’ultima posizione di questo super G femm. Mondiali Cortina

11.25 – Scheyer fa poco meglio dell’azzurra

11.23 – E.Curtoni non commette errori evidenti ma non è sufficientemente veloce: penultima posizione, per lei

11.21 – Worley non era tra le favorite e si vede: è per ora tredicesima, in questo super G femm. Mondiali Cortina

11.19 – Vlhova è a livello podio per tre quarti di gara, per perdere troppa velocità sull’abbrivio finale

11.17 – Grave errore per Gisin nel secondo settore, poi fa correre lo sci e recupera qualcosa ma non basta per le medaglie

11.15 – Anche Lie recupera su Gut-Behrami nella seconda parte della Olympia delle Tofane e finisce davanti alla canadese

11.13 – Ottima prova di Gagnon: quinto posto per lei, che fa retrocedere ancora le due azzurre

11.11 – Ledecka impatta subito contro il palo di una porta e ciò le costa la medaglia, dato che chiude al 4° posto (a 6 centesimi da Shiffrin)

11.07 – Breve interruzione per ripristinare una porta, poi Nufer rischia la spigolata nel secondo intertempo e conclude la prova in ottava posizione. Scese le prime 10 di queste super G femm. Mondiali Cortina

11.03 – Brignone è veloce quanto l’elvetica solo nel terzo intertempo, chiudendo quinta davanti a Bassino. Sempre più difficile la medaglia per l’Italia

11.01 – Mowinckel perde progressivamente, ad ogni settore, chiudendo poco dietro l’azzurra

10.59 – Gut-Behrami scia meglio in alto, rispetto al tratto conclusivo, ma mette una serie ipoteca per l’oro in questo super G femm. Mondiali Cortina

10.57 – Diverse sbavature per Raedler, che conclude la prova anche dietro a Bassino

10.55 – C.Suter sbaglia in alto, non in basso, e riesce a far meglio della statunitense

10.53 – Shiffrin rientra alla grande in velocità, con un secondo di vantaggio a 3/4 di pista ma poi un errore le fa perdere ben sei decimi

10.51 – Tippler perde parecchio nel tratto tecnico ma riprende velocità nel finale e passa al comando del super G femminile Mondiali Cortina

10.49 – Gauthier sbaglia all’inizio del secondo intertempo e poi arriva ad un secondo da Bassino

10.47 – Sono partiti questi Mondiali Cortina e l’azzurra conclude con il tempo di 1:26.70

10.15 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti, da parte di Mattia Orlandi, alla diretta scritta del super G femminile valido per i Mondiali Cortina 2021. Dopo tre giorni di maltempo, la rassegna iridata sarà inaugurata da questa disciplina veloce, con inizio previsto alle 10.45 e sarà Bassino a partire per prima. Le altre tre azzurre al via sono: 9 Brignone, 17 E.Curtoni, 19 Marsaglia

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: i pettorali di partenza del super G femminile

I Mondiali Cortina 2021, quarantaseiesima edizione in corso di svolgimento dall’8 al 21 febbraio, dovevano essere inaugurati dalla combinata femminile ma è stata rinviata, causa maltempo. Sarà dunque il super G femminile ad aprire questa rassegna iridata, anch’esso rinviato di un paio di giorni, alle ore 10.45; la statunitense Mikaela Shiffrin è la campionessa del Mondo uscente e proverà a difendere il titolo conquistato due anni fa. Di seguito i pettorali di partenza designati per la gara inaugurale dei Mondiali Cortina:

1 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

2 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

3 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

4 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

5 SUTER Corinne 1994 SUI Head

6 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

7 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

8 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

9 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

10 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

11 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

12 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

13 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

14 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

15 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

16 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

17 CURTONI Elena 1991 ITA Head

18 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

19 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

20 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

21 PLESHKOVA Julia 1997 RSF Head

22 ROUX Tifany 1997 FRA Dynastar

23 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

24 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

25 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

26 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

27 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

28 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

29 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

30 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

31 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

32 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

33 HURT A.J. 2000 USA Head

34 IVARSSON Lin 1996 SWE

35 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

36 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

37 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head

38 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

39 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

40 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

41 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

42 SHEPILENKO Anastasiya 2000 UKR

43 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

Super G femminile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino

Mondiali Crans Montana 1987: 1. Maria Walliser (Svizzera) 2. Michela Figini (Svizzera) 3. Mateja Svet (Jugoslavia)

Mondiali Vail 1989: 1. Ulrike Maier (Austria) 2. Sigrid Wolf (Austria) 3. Michaela Gerg-Leitner (Germania Ovest)

Mondiali Saalbach Hinterglemm 1991: 1. Ulrike Maier (Austria) 2. Carole Merle (Francia) 3. Anita Wachter (Austria)

Mondiali Morioka 1993: 1. Katja Seizinger (Germania) 2. Sylvia Eder (Austria) 3. Astrid Lødemel (Norvegia)

Mondiali Sierra Nevada 1996: 1. Isolde Kostner (Italia) 2. Heidi Zurbriggen (Austria) 3. Picabo Street (USA)

Mondiali Sestriere 1997: 1. Isolde Kostner (Italia) 2. Katja Seizinger (Germania) 3. Hilde Gerg (Germania)

Mondiali Vail 1999: 1. Alexandra Meissnitzer (Austria) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Michaela Dorfmeister (Austria)

Mondiali Sankt Anton am Arlberg 2001: 1. Régine Cavagnoud (Francia) 2. Isolde Kostner (Italia) 3. Hilde Gerg (Germania)

Mondiali Sankt Moritz 2003: 1. Michaela Dorfmeister (Austria) 2. Kirsten L. Clark (USA) 3. Jonna Mendes (USA)

Mondiali Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005: 1. Anja Pärson (Svezia) 2. Lucia Recchia (Italia) 3. Julia Mancuso (USA)

Mondiali Åre 2007: 1. Anja Pärson (Svezia) 2. Lindsey C. Kildow (USA) 3. Renate Götschl (Austria)

Mondiali Val d’Isere 2009: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Marie Marchand-Arvier (Francia) 3. Andrea Fischbacher (Austria)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 2011: 1. Elisabeth Görgl (Austria) 2. Julia Mancuso (USA) 3. Maria Riesch (Germania)

Mondiali Schladming 2013: 1. Tina Maze (Slovenia) 2. Lara Gut (Svizzera) 3. Julia Mancuso (USA)

Mondiali Vail/Beaver Creek 2015: 1. Anna Fenninger (Austria) 2. Tina Maze (Slovenia) 3. Lindsey Vonn (USA)

Mondiali Sankt Moritz 2017: 1. Nicole Schmidhofer (Austria) 2. Tina Weirather (Liechtenstein) 3. Lara Gut (Svizzera)

Mondiali Åre 2019: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Sofia Goggia (Italia) 3. Corinne Suter (Svizzera)

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: dove seguire in TV il super G femminile

Il super G femminile dei Mondiali Cortina sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.