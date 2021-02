LIVE Spal Reggina: diretta, cronaca e risultato in tempo reale

Live Spal Reggina: le probabili formazioni

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Dickmann, Tomovic, Okoli, Sala; Segre, Esposito, Mora; Valoti; Asencio, Paloschi. All.: Marino.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Crisetig; Eder, Folorunsho, Menez; Montalto. All.: Baroni.

Scopri qui dove vedere il match in tv e in diretta streaming.

Live Spal Reggina: verso il match

Nel corso di questo venticinquesimo turno del campionato di Serie B si affronteranno Spal e Reggina. Oggi, Sabato 27 Febbraio alle ore 14:00 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara andrà in scena la sfida tra la Spal di Pasquale Marino e la Reggina di Marco Baroni. Come arrivano le due squadre a questo incontro e cosa ci possiamo aspettare? La Spal è reduce da una serie di risultati non positivi, per ultimo il pareggio per 2 a 2 ottenuto contro il Vicenza: gli spallini si stanno allontanando dalle prime posizioni della classifica e devono fare di tutto per rialzare la testa e tornare alla vittoria, per continuare il sogno chiamato “promozione” (si trovano attualmente all’ottavo posto in classifica con 37 punti). Per quanto riguarda la Reggina, la squadra di Baroni sta disputando un campionato da metà classifica: è reduce dalla vittoria per 1 a 0 ai danni del Pordenone e si trova al dodicesimo posto in classifica con 29 punti. All’andata, il match dell’1 Novembre terminò col risultato di 0 a 1 in favore della Spal, con la rete di Lucas Castro (adesso passato al Karagümrük, in Turchia).