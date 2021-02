Dove vedere Spal Reggina: diretta tv e streaming

Dove vedere Spal Reggina: verso il match

Archiviata la ventiquattresima giornata di Serie B, è arrivata l’ora della venticinquesima. In questo turno di campionato la Spal di Pasquale Marino ospiterà la Reggina di Marco Baroni. Gli spallini hanno bisogno di rialzare la testa dopo le ultime apparizioni in campionato non molto esaltanti, che le hanno fatto perdere alcune posizioni in classifica. La Spal è infatti reduce dal pareggio per 2 a 2 ottenuto contro il Venezia nello scorso turno, e si trova attualmente all’ottavo posto in classifica con 37 punti. La Reggina è reduce dalla vittoria per 1 a 0 ottenuta ai danni del Pordenone e si trova al dodicesimo posto in classifica con 29 punti.

Dove vedere Spal Reggina: l’orario del match

La sfida tra Spal e Reggina andrà in scena Sabato 27 Febbraio alle ore 14:00. Lo stadio che ospiterà l’incontro sarà il Paolo Mazza di Ferrara. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna, con gli assistenti Saccenti e Annaloro e il quarto uomo Ayroldi.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Spal Reggina

La partita in questione verrà trasmessa da Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento). Sarà possibile assistere al match in diretta streaming tramite il sito di Dazn e l’app di Dazn, accessibile da smartphone e tablet.