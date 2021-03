Diretta Slovenia U21 – Spagna U21, i campioni sfidano i padroni di casa

Clicca qui per aggiornare la diretta

Slovenia U21 – Spagna U21

Calcio d’inizio previsto alle 18:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI SLOVENIA U21 – SPAGNA U21

Slovenia (4-2-3-1): Igor Vekic; Andraz Zinich, Dusan Stojinovic, David Brekalo, Zan Kolmanic; Dejan Petrovic, Timi Elsnik; Aljosa Matko, Tomi Horvat, Nik Prelec; Zan Celar. CT Milenko Acimovic

Spagna (4-5-1): Alvaro Fernandez; Juan Miranda, Jorge Cuenca, Hugo Guillamon, Pipa; Marc Cucurella, Gonzalo Villar, Martin Zubimendi, Javier Puado, Brahim Diaz; Abel Ruiz. CT Luis de la Fuente.

PRE-PARTITA SLOVENIA U21 – SPAGNA U21

Debuttano in questo Europeo i campioni in carica della Spagna. Le Furie Rosse guidate da Luis de la Fuente vogliono mantenere lo scettro in questa competizione anomala per via dello svolgimento influenzato dalla pandemia mondiale. La fase a gironi si terrà in Ungheria e Slovenia dal 24 al 31 marzo mentre la fase finale a eliminazione diretta si terrà dal 31 maggio al 6 giugno. La Spagna in questa sua prima gara dovrà affrontare la Slovenia U21. I padroni di casa non sono di certo i favoriti ma di fronte al loro pubblico non intendono fare brutte figure. Un buon test match per gli spagnoli capitati nello stesso girone di Italia e Repubblica Ceca.

Allo stadio Ljudski vrt Stadion l’arbitro della partita è il signor Francois Letexier (Francia).