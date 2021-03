LIVE Federer-Basilashvili, risultato in tempo reale Atp Doha 2021: inizio ore 16.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(2) ROGER FEDERER – NIKOLOZ BASILASHVILI, terzo match sul Centre Court non prima delle 16.00 italiane (dopo Rublev-Fucsovics)

Quarti di finale Atp 250 Doha 2021 (cemento)

Federer affronta Basilashvili nei quarti dell’Atp Doha 2021

Il nativo di Basilea (testa di serie n°2 di questo 250 qatariota), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il britannico Daniel Evans, sfida nei quarti di finale il georgiano Nikoloz Basilashvili (n°42 Atp), che ha avuto la meglio sull’australiano John Millman e il tunisino Malek Jaziri. Uno solo precedente tra i due, vinto da Roger Federer.

Il fuoriclasse svizzero è rientrato nel circuito dopo oltre un anno, avendo giocato il suo penultimo evento ufficiale all’Australian Open 2020 (sconfitto in semifinale dal futuro vincitore, il serbo Novak Djokovic). Subito dopo si è operato in artroscopia al ginocchio destro ma, visto che non ha dato i risultati sperati, ha deciso di sottoporsi ad un altro intervento, durante lo stop tennistico dovuto allo scoppio della pandemia di COVID-19, e di rientrare direttamente nel 2021.

Il tennista di Tbilisi, invece, ha cominciato l’anno ad Antalya, dove raggiunge i quarti di finale (sconfitto dall’australiano Alex De Minaur). Partecipa poi al torneo di Melbourne e allo Slam australiano, dove si ferma al secondo ed al primo turno (battuto dallo spagnolo Mario Vilella Martinez e dallo statunitense Tommy Paul). Arrivano altre sconfitte all’esordio nei due tornei successivi, a Montpellier e Rotterdam, dove cede il passo al francese Gregoire Barrere e al britannico Cameron Norrie.

Federer – Basilashvili: i precedenti

Australian Open 2016 – Cemento – Primo turno – FEDERER b. Basilashvili 6-2 6-1 6-2

Federer – Basilashvili, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv).