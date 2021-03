LIVE Juventus Milan Femminile Serie A, cronaca e risultato in tempo reale

Domenica 7 marzo 2021, in diretta dallo Juventus Center di Vinovo, potrete seguire la cronaca LIVE del match tra Juventus e Milan, sfida scudetto valida valida per la 15^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per le ore 12:30.

LIVE Juventus Milan Femminile: le probabili formazioni

Ecco le probabili scelte dei 2 tecnici, Rita Guarino e Maurizio Ganz:

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Cernoia, Pedersen, Rosucci; Bonansea, Girelli, Alves.

MILAN FEMMINILE (3-5-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Spinelli; Bergamasch, Grimshaw, Hasegawa, Rask, Rizza; Giacinti, Dowie.

LIVE Juventus Milan Femminile: come arrivano le 2 squadre alla 15^ giornata

Juventus Woman Milan Femminile è la sfida scudetto che tutti i tifosi delle due squadre stanno attendendo da tempo. La Juventus Woman arriva al match a punteggio pieno, con 14 vittorie in 14 partite. Anche per il Milan Femminile il percorso è quasi perfetto, al netto della sconfitta per 0-1 nella gara d’andata giocata a San Siro proprio contro le bianconere. Seguiteci per la cronaca testuale e il risultato in tempo reale del LIVE tra Juventus Woman e Milan Femminile.

LIVE Juventus Milan Femminile: orario e luogo del match

Juventus Women Milan Femminile si disputerà domenica 7 marzo 2021 con calcio d’inizio alle ore 12.30. Sede del match lo Juventus Center di Vinovo.