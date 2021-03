LIVE Sci alpino femminile, slalom speciale Finali Lenzerheide 2021 in tempo reale: 1ª manche ore 10.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM SPECIALE FINALI LENZERHEIDE 2021

Beltrametti, trentesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021

Slalom speciale Finali Lenzerheide 2021: i pettorali di partenza

Dopo lo svolgimento del Team Event (parallelo a squadra), l’ultima tappa Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 prosegue con un’altra in programma sulla pista Beltrametti: lo slalom speciale Finali Lenzerheide. Alle ore 10.30 è previsto l’inizio della prima manche e alle 13.30 avrà luogo la seconda, con la slovacca Petra Vlhova che guida la classifica di specialità con 22 e 37 punti di vantaggio sull’austriaca Katharina Liensberger e la statunitense Mikaela Shiffrin. Di seguito i pettorali di partenza designati (alle finali possono partecipare le migliori 25 della specialità, la campionessa del Mondo juniores e coloro che hanno totalizzato almeno 500 punti):

1 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol (7ª nella classifica di specialità)

2 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol (8ª)

3 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol (2ª)

4 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic (3ª)

5 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol (4ª)

6 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol (1ª)

7 DUERR Lena 1991 GER Head (6ª)

8 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon (13ª)

9 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic (15ª)

10 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

11 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic (9ª)

12 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol (11ª)

13 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

14 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head (14ª)

15 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl (10ª)

16 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol (817 punti nella classifica generale)

17 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon (840 punti nella classifica generale)

18 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer (18ª)

19 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic (19ª)

20 HECTOR Sara 1992 SWE Head (20ª)

21 RAST Camille 1999 SUI Head (21ª)

22 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica (23ª)

23 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon (24ª)

24 MATHIOU Sophie 2002 ITA (Campionessa del Mondo juniores)

Albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Beltrametti

Slalom speciale Lenzerheide dal 1995 al 2007

12 marzo 1995, Coppa del Mondo 1994-1995: 1. Pernilla Wiberg (Svezia) 2. Vreni Schneider (Svizzera) 3. Martina Ertl (Germania)

22 dicembre 2002, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Janica Kostelić (Croazia) 2. Tanja Poutiainen (Finlandia) 3. Claudia Riegler (Nuova Zelanda)

12 marzo 2005, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Sarah Schleper (USA) 2. Janica Kostelić (Croazia) 3. Nicole Hosp (Austria)

17 marzo 2007, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Nicole Hosp (Austria) 2. Anja Pärson (Svezia) 3. Veronika Zuzulová (Slovacchia)

Slalom speciale Lenzerheide dal 2011 al 2018

18 marzo 2011, Coppa del Mondo 2000-2001: 1. Tina Maze (Slovenia) 2. Marlies Schild (Austria) 3. Veronika Zuzulová (Slovacchia)

16 marzo 2013, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Bernadette Schild (Austria) 3. Tina Maze (Slovenia)

15 marzo 2014, Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Frida Hansdotter (Svezia) 3. Marlies Schild (Austria)

28 gennaio 2018, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Petra Vlhová (Slovacchia) 2. Frida Hansdotter (Svezia) 3. Wendy Holdener (Svizzera)

Sci alpino femminile, slalom speciale Finali Lenzerheide 2021: dove seguirlo in TV

Lo slalom speciale Finali Lenzerheide sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.