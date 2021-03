LIVE Sci alpino femminile, super G Finali Lenzerheide 2021 in tempo reale: inizio ore 09.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SUPER G FINALI LENZERHEIDE 2021

Beltrametti, trentesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021

Super G Finali Lenzerheide 2021: i pettorali di partenza

Dopo l’annullamento della discesa libera (a causa del maltempo), l’ultima tappa Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 prosegue con un’altra in programma sulla Pista Beltrametti: il super G Finali Lenzerheide. Alle ore 09.30 è previsto l’inizio della competizione, con la svizzera Lara Gut-Behrami che ha già vinto la Coppa di specialità (per la terza volta in carriera), mentre è ancora aperta la lotta per il podio finale. Di seguito i pettorali di partenza designati (alle finali possono partecipare le migliori 25 della specialità, la campionessa del Mondo juniores e coloro che hanno totalizzato almeno 500 punti):

1 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head (11ª nella classifica di specialità)

2 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol (13ª)

3 CURTONI Elena 1991 ITA Head (1oª)

4 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol (19ª)

5 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol (2ª)

6 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head (535 punti nella classifica generale)

7 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head (1ª)

8 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head (16ª)

9 SUTER Corinne 1994 SUI Head (3ª)

10 SCHEYER Christine 1994 AUT Head (12ª)

11 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon (4ª)

12 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic (22ª)

13 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic (5ª)

14 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar (14ª)

15 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon (6ª)

16 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol (17ª)

17 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol (8ª)

18 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head (20ª)

19 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon (9ª)

20 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic (21ª)

21 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli (23ª)

22 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol (24ª)

23 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic (25ª)

24 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic (Campionessa del Mondo juniores)

Albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Beltrametti

Super G Lenzerheide dal 2001 al 2016

25 febbraio 2001, Coppa del Mondo 2000-2001: 1. Isolde Kostner (Italia) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Carole Montillet (Francia)

11 marzo 2005, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Michaela Dorfmeister (Austria) 2. Marlies Schild (Austria) 3. Anja Pärson (Svezia)

15 marzo 2007, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Anja Pärson (Svezia) 2. Andrea Fischbacher (Austria) 3. Marlies Schild (Austria)

13 marzo 2014, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Lara Gut (Svizzera) 2. Anna Fenninger (Austria) 3. Tina Maze (Slovenia)

12 marzo 2016, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Cornelia Hütter (Austria) 2. Fabienne Suter (Svizzera) 3. Tamara Tippler (Austria)

Sci alpino femminile, super G Finali Lenzerheide 2021: dove seguirlo in TV

Il super G Finali Lenzerheide sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.