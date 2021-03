LIVE Sci alpino, team event Finali Lenzerheide 2021 in tempo reale: inizio ore 12.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

TEAM EVENT FINALI LENZERHEIDE 2021

Beltrametti, parallelo a squadre valido per la Coppa delle Nazioni 2020-2021

Team Event Finali Lenzerheide 2021: il tabellone

Dopo l’annullamento delle due discese libere e dei due super G (causa maltempo), l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile e femminile 2020-2021 prosegue con il Team Event Finali Lenzerheide, parallelo a squadre in programma sulla pista Beltrametti. La gara è valida per la Coppa delle Nazioni 2020-2021, che vede la Svizzera davanti nelle tre classifiche: generale, maschile e femminile. Alle ore 12.00 è previsto l’inizio della competizione, che sarà composta da quattro manche per round: ognuna di esse dà un punto e vince chi arriva a tre, mentre in caso di 2-2 passerà il turno chi avrà realizzato il miglior tempo complessivo. Di seguito gli abbinamenti designati per il tabellone del Team Event Finali Lenzerheide:

1/8 Final

8 SWE

9 GBR

1/4 Final 1

1 SUI

Winner 1/8 Final

1/4 Final 2

5 USA

4 NOR

1/4 Final 3

3 ITA

6 GER

1/4 Final 4

7 SLO

2 AUT

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

1 SUI – Switzerland

Team Leader : PRENN Alois

11 NUFER Priska F 1992

12 RAST Camille F 1999

13 SUTER Jasmina F 1995

15 BISSIG Semyel M 1998

16 CAVIEZEL Gino M 1992

17 MURISIER Justin M 1992

2 AUT – Austria

Team Leader : PUELACHER Andreas

21 GRITSCH Franziska F 1997

22 HUBER Katharina F 1995

23 SIEBENHOFER Ramona F 1991

25 GSTREIN Fabio M 1997

26 HIRSCHBUEHL Christian M 1990

27 PERTL Adrian M 1996

3 ITA – Italy

Team Leader : LORENZI Roberto

31 DELAGO Nadia F 1997

32 MATHIOU Sophie F 2002

35 BORSOTTI Giovanni M 1990

36 de ALIPRANDINI Luca M 1990

4 NOR – Norway

Team Leader : SKAVIK Steve

41 LYSDAHL Kristin F 1996

42 RIIS-JOHANNESSEN Kristina F 1991

45 FOSS-SOLEVAAG Sebastian M 1991

46 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian M 1987

5 USA – United States of America

Team Leader : HUNT Jesse

51 MOLTZAN Paula F 1994

52 O’BRIEN Nina F 1997

55 RADAMUS River M 1998

56 RITCHIE Benjamin M 2000

6 GER – Germany

Team Leader : SCHWAIGER Christian

61 DUERR Lena F 1991

62 FILSER Andrea F 1993

65 SCHMID Alexander M 1994

66 STRASSER Linus M 1992

7 SLO – Slovenia

Team Leader : VERDNIK Miha

71 BUCIK Ana F 1993

72 ROBNIK Tina F 1991

73 SLOKAR Andreja F 1997

75 HADALIN Stefan M 1995

76 KRANJEC Zan M 1992

8 SWE – Sweden

Team Leader : KINGSTAD Fredrik

81 BOSTROEM MUSSENER Moa F 2001

82 HECTOR Sara F 1992

85 JAKOBSEN Kristoffer M 1994

86 ROENNGREN Mattias M 1993

9 GBR – Great Britain

Team Leader : FERNSEBNER Reinhard

91 GUEST Charlie F 1993

92 TILLEY Alex F 1993

95 POTH Robert M 1997

96 VINTER Owen M 2001

Sci alpino maschile, Team Event Finali Lenzerheide 2021: dove seguirlo in TV

Il Team Event Finali Lenzerheide sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.