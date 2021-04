LIVE De’ Longhi Treviso-Dinamo Sassari

MATCH INFO: Treviso ha vinto la sua quinta partita di fila in casa della VL Pesaro (89-97) mentre Sassari è stata asfaltata in casa dalla Virtus Bologna (77-108). La De’ Longhi è attualmente al 6° posto con 26 punti (13-11), la Dinamo è 4° con 28 punti (14-7). All’andata vinse di misura la squadra di Pozzecco per 97-93.

Per la Dinamo Sassari la gara del PalaVerde l’ha presentata l’assistente di Pozzecco, Edoardo Casalone: “Treviso è una squadra in ritmo e che sta facendo bene. Abbiamo voglia di tornare a vincere dopo la sconfitta e la prestazione opaca di sabato scorso, complice anche la stanchezza del momento e degli infortuni, oltre al Covid che ci ha dimezzati. Loro sono in forma, ma ora tutte le squadre vogliono raggiungere il massimo del ritmo in vista dei playoff. Per cause esterne probabilmente dovremmo ricostruire, dovremmo andare su un campo difficile e giocare il nostro basket, consapevoli che non sarà semplice“.

Ha parlato in conferenza stampa per Treviso, il super ex della sfida David Logan: “Questa partita è davvero importante per noi, sia per continuare la striscia di vittorie sia per farci trovare al meglio in ottica playoff. Dobbiamo continuare a giocare così, senza pensare di aver già conquistato qualcosa, mancano quattro partite e dobbiamo unirci ancora di più. Ci piacerebbe battere una big? Certo, ci proveremo già da oggi contro Sassari!”

Buongiorno cari lettori di SuperNews, quest’oggi saremo in diretta dal PalaVerde di Treviso per raccontarvi la cronaca scritta della sfida della 26.a giornata di Serie A tra De’Longhi Treviso e Dinamo Sassari!