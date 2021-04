Diretta Spezia – Inter: nerazzurri in campo dopo la bufera Super League

Clicca qui per aggiornare la diretta

Diretta SPEZIA – INTER

Calcio d’inizio previsto alle 20:45

PRIMO TEMPO

Formazioni Spezia – Inter

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismaijli, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Piccoli, Farias. Allenatore Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. Allenatore Antonio Conte.

Pre-Partita Spezia Inter

La squadra di Antonio Conte uscita indenne dalla trasferta di Napoli e dalla bufera scatenata dalla Super League, può concentrarsi nuovamente sul principale obbiettivo stagionale: lo Scudetto. Per la matematica mancano soltanto 12 punti in 7 partite e l’Inter vuole da subito iniziare il conto alla rovescia vincente. Di fronte ai nerazzurri c’è lo Spezia di Italiano, la squadra ligure ha mostrato un buon calcio ma al momento non ha ancora ottenuto la salvezza matematica. I 7 punti di vantaggio sul Cagliari rappresentano un buon margine ma i padroni di casa sanno benissimo che potrebbero non bastare.

I precedenti sorridono all’Inter, infatti gli ospiti hanno vinto tutte le sfide giocate contro lo Spezia in Serie A e Coppa Italia con un risultato complessivo di 10 a 2. Italiano però può contare su un buon stato di forma dei suoi, infatti con la sua squadra ha vinto le ultime due partite casalinghe allo Stadio Alberto Picco.