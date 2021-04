LIVE Juventus Genoa: cronaca e risultato in tempo reale

Juventus-Genoa 0-0

Serie A TIM, 30° giornata – Allianz Stadium (Torino)



LIVE Juventus Genoa: ora e luogo della partita

Domenica 11 aprile, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la trentesima giornata della Serie A, massimo campionato italiano, tra Juventus Genoa. Le due compagini si sfideranno all’ Allianz Stadium di Torino. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Juventus-Genoa, la presentazione del match

QUI GENOA

La squadra di Ballardini ha ben dieci punti di distanza dal Cagliari terzultimo in classifica, decisa ad ottenere l’aritmetica conferma in Serie A il prima possibile: considerando i risultati altalenanti di Madama in stagione, il Genoa proverà l’impresa. Nel Genoa pronto Scamacca con Destro. Nel 3-5-2 di Ballardini larghi Biraschi e Zappacosta (ko Czyborra), interni Behrami o Rovella con Badelj e Zajc. In porta Perin, difeso da Masiello, Radovanovic e Criscito. Strootman è squalificato, ancora indisponibile Pellegrini.

QUI JUVENTUS

Eliminata dall’Europa e in attesa di giocare la finale di Coppa Italia, a grande distanza dalla vetta occupata dall’Inter, la Juventus cercherà di ottenere la miglior posizione in campionato per poter confermarsi ancora una volta in Champions League. Per il 30esimo turno di fronte il Genoa. Il tecnico Pirlo, nel consueto 4-4-2, riproporrà Szczesny tra i pali, mentre la retroguardia sarà composta da Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo. Si va verso una maglia dal 1′ per Kulusevski al fianco di Cristiano Ronaldo in attacco: Morata e Dybala verso la panchina. Quartetto di centrocampo in cui troveranno spazio McKennie, Bentancur, Rabiot e Chiesa.



Le probabili formazioni dell’incontro

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Rovella, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro.

«Dobbiamo avere una voglia feroce di vincere e conquistare i tre punti».

Così Mister @Pirlo_official nella conferenza stampa della vigilia di #JuveGenoa ➡️https://t.co/AwuC65JuNw pic.twitter.com/jgrmgvrqsb — JuventusFC (@juventusfc) April 10, 2021