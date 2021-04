LIVE Milan Napoli Femminile, cronaca e risultato in tempo reale Serie A

Domenica 18 aprile 2021, in diretta dal Centro Sportivo Vismara di Milano, potrete seguire la cronaca LIVE del match Milan Femminile Napoli Femminile, sfida valida per la 18^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per le ore 12:30.

LIVE Milan Napoli Femminile: le probabili formazioni

Ecco le probabili scelte dei 2 tecnici, Maurizio Ganz e Alessandro Pistolesi:

MILAN FEMMINILE (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Tucceri: Dowie, Giacinti.

NAPOLI FEMMINILE (4-3-3): Tasselli; Oliviero, Huynh, Arnadottir, Cameron; Goldoni, Huchet. Errico; Cafferata, Nocchi, Hjohlman.

LIVE Milan Napoli Femminile: gli highlights del match di andata

LIVE Milan Napoli Femminile: come arrivano le 2 squadre alla 18^ giornata

Milan Napoli Femminile è una sfida importantissima per entrambe le formazioni. Da un lato ci sono le padroni di casa rossonere che hanno bisogno di punti per continuare la corsa alla Champions League: il vantaggio sul Sassuolo è solo di 5 punti e un passo falso metterebbe pressione alle ragazze di Maurizio Ganz. Anche il Napoli è alla disperata ricerca di punti: appaiato al decimo posto a 9 lunghezze con il San Marino, le campane vogliono restare nella massima serie, come dimostrano i 5 punti raccolti nelle ultime 3 giornate, frutto di 1 vittoria e 2 pareggi. Seguiteci per la cronaca testuale e il risultato in tempo reale del LIVE tra Milan e Napoli Femminile.

LIVE Milan Napoli Femminile: orario e luogo del match

Milan Napoli Femminile si disputerà domenica 18 aprile 2021 con calcio d’inizio alle ore 12.30. Sede del match il Centro Sportivo Vismara di Milano.