Live Sampdoria – Napoli: azzurri obbligati a vincere

Clicca qui per aggiornare il live Sampdoria – Napoli

LIVE SAMPDORIA – NAPOLI

Calcio d’inizio previsto alle 15:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI SAMPDORIA – NAPOLI

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Claudio Ranieri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gennaro Gattuso.

PRE-PARTITA SAMPDORIA – NAPOLI

La Sampdoria ospita il Napoli di Gattuso allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. I blucerchiati non hanno più nulla da chiedere a questa stagione, infatti gli uomini di Claudio Ranieri sono attualmente decimi in classifica con quattordici punti di vantaggio dalla zona retrocessione e a venti dal quinto posto (occupato proprio dal Napoli – ndr). In queste condizioni non sarà semplice trovare stimoli in uno stadio vuoto e senza pubblico. A differenza il Napoli è chiamato a vincere per riprendere la corsa Champions e cancellare subito la bruciante sconfitta settimanale contro la Juventus. Gli azzurri sono momentaneamente quinti a soli due punti dall’Atalanta e atre punti dai bianconeri ma nonostante ciò possono già dirsi all’ultima spiaggia, infatti in caso di sconfitta la distanza potrebbe diventare incolmabile.

Per i partenopei oggi è una partita storica, si tratta del match numero 2500 giocato nel massimo campionato ed è l’ottava squadra italiana a raggiungere questo traguardo.