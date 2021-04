NBA Live: Utah Jazz – Indiana Pacers

Start 16/04/2021 – 21:00 h

NBA Live – Pre-Partita

I favori del pronostico sono tutti per i padroni di casa che affrontano in questa supersfida una delle squadre più in forma del momento. Gli Indiana Pacers non sono atterrati a Salt Lake City per farsi massacrare alla Vivint Arena, gli ospiti sono in stato di grazia e non a caso hanno vinto 4 delle ultime 5 partite. Inoltre balza all’occhio il fatto che ben 3 di queste vittorie sono state conquistate in trasferta contro quintetti di tutto rispetto (Orlando Magics, Memphis Grizzlies e Houston Rockets – ndr). I padroni di casa dopo lo spavento dell’incidente aereo, si son ripresi battendo senza troppi patemi gli Oklahoma City Thunder.

Anche gli ultimi 5 scontri diretti sono a favore degli Indiana Pacers che hanno vinto 3 volte ma nonostante questo i bookmakers danno per vincenti i padroni di casa. A pesare sulla scelta dei principali siti di scommesse è la classifica. Gli Utah Jazz sono stabilmente primi nella Western Conference con il 74.54% di incontri vinti (neanche nella Eastern Conference c’è un quintetto vicino all’impressionante score degli Utah Jazz – ndr). I Pacers pagano un pessimo avvio di stagione e attualmente sono noni nella Eastern Conference con 48.14% di incontri vinti.