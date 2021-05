Diretta Salernitana – Empoli: obbiettivo Serie A

Clicca qui per aggiornare la diretta Salernitana – Empoli

Diretta Salernitana – Empoli

Calcio d’inizio previsto alle 14:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

Salernitana (4-4-1-1): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Veseli; Kupisz, Di Tacchio, Coulibaly, Jaroszynski; Gondo; Tutino. Allenatore Fabrizio Castori.

Empoli (4-3-1-2): Furlan; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Terzic; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Moreo, Olivieri. Allenatore Alessio Dionisi.

PRE-PARTITA

L’Empoli già aritmeticamente in Serie A sembra far meno paura alla Salernitana. I toscani arrivano allo Stadio Arechi con meno stimoli, avendo già conquistato la promozione sul campo durante l’ultimo turno del campionato cadetto. I padroni di casa sono invece pronti a festeggiare il passaggio nella massima serie già da oggi, infatti dopo la vittoria in extremis sul Pordenone se i campani dovessero vincere e contemporaneamente il Lecce e il Monza non dovessero andare oltre un pareggio, la Salernitana sarebbe promossa con una giornata d’anticipo (i salentini giocano in casa contro la Reggina mentre i brianzoli sono impegnati a Cosenza).

Le statistiche non giocano a favore dei granata, infatti l’Empoli ha vinto gli ultimi due incontri in Serie B, inoltre la Salernitana è tra le vittime preferite di Leonardo Mancuso, il quale ha segnato 5 reti contro i campani.

Tra gli ex di turno spicca Gennaro Tutino, l’attaccante nella passata stagione ha indossato la maglia dell’Empoli giocando 16 partita e realizzando 3 gol.