LIVE Entella- Chievo, Cronaca e risultato in Tempo Reale: Le formazioni ufficiali

LIVE ENTELLA- CHIEVO: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Entella 4-3-1-2

Borra; Cleur, Dragomir , Poli, Pelizzer ; Marcucci, De Col, Mancosu; Andreis; Brescianini, Morosini; Allenatore Volpe.

Chievo

Semper; Rigione, Obi, Di Gaudio, Renzetti; Palmiero, Garritano, Canotto, Bertagnoli; Gigliotti, Margiotta;Allenatore Aglietti

Prepartita

Allo Stadio Comunale di Chiavari va in scena la penultima gara del campionato di Serie B, una categoria che i liguri saluteranno al termine di questa annata. La Virtus Entella, si pone l’obbiettivo di salutare la categoria nel miglior modo possibile, magari con una vittoria che manca dal 22 Gennaio ( 2-1 contro il Pisa). Pur mancando l’appuntamento con la vittoria da diversi mesi, i liguri hanno sempre onorato il campionato dando tutto quello che avevano. Questo deve essere l’atteggiamento anche contro i Chievo, che il tecnico Gennaro Volpe affronterà con il consueto 4-3-2-1.

Gli ospiti attualmente settimi e non ancora certi matematicamente di accedere ai playoff, cercheranno di vincere a tutti i costi .«Sappiamo che questo finale di campionato è dispendioso per tutti- ha dichiarato Aglietti- Affronteremo una squadra che vuole chiudere bene la stagione, ma noi dobbiamo scendere in campo con motivazioni, rabbia, cattiveria e intensità superiori a loro». Conterà soprattuto la testa e la condizione fisica.Per vincere questa partita il mister si affida al solito 4-4-2.

L’arbitro dell’incontro sarà Matteo Marchetti