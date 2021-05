LIVE Roma Milan Femminile, cronaca e risultato in tempo reale Serie A

Sabato 1° maggio 2021, in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma, potrete seguire la cronaca LIVE del match Roma Milan Femminile, sfida valida per la 19^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per le ore 15:00.

LIVE Roma Milan Femminile: le formazioni ufficiali

Ecco le probabili scelte dei 2 tecnici, Elisabetta Bavagnoli e Maurizio Ganz:

ROMA (4-2-3-1): Ceasar: Bartoli, Swaby, Linari, Soffia; Giugliano, Bernauer; Bonfantini, Thomas, Serturini: Lazaro. All.: Elisabetta Bavagnoli

MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Tucceri; Dowie, Giacinti. All.: Maurizio Ganz

LIVE Roma Milan Femminile: gli highlights del match

https://youtu.be/L8Qhr2fs8Mc

LIVE Roma Milan Femminile: come arrivano le 2 squadre alla 19^ giornata

Roma Milan Femminile è una sfida importantissima soprattutto per rossonere. Conquistando una vittoria le ragazze di mister Ganz centrerebbero la storica qualificazione alla Champions League, consolidando matematicamente il secondo posto ai danni del Sassuolo. Ma le ospiti non avranno vita facile: le padrone di casa allenate da Elisabetta Bagnoli vogliono chiudere il campionato al meglio, come dimostrano le ultime 3 vittorie in altrettante partite conquistate con forza contro Fiorentina, San Marino e Inter. Seguiteci per la cronaca testuale e il risultato in tempo reale del LIVE tra Roma e Milan Femminile.

LIVE Roma Milan Femminile: orario e luogo del match

Roma Milan Femminile si disputerà sabato 1° maggio 2021 con calcio d’inizio alle ore 15.00. Sede del match lo stadio Tre Fontane di Roma.