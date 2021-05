Playoff Serie A, Gara 3: Treviso-Virtus Bologna 100-105 DTS

Grazie per averci letto quest’oggi per la diretta di Treviso-Virtus Bologna. Alla prossima partita e buona giornata da Giacomo Morandin!

Una partita pirotecnica al PalaVerde dove la Virtus Bologna conquista la semifinale dopo una partita che entra negli annali del PalaVerde: la serie si chiude 0-3!

0.05: Fallo di Imbrò, due liberi per Pajola che fa 100-105 e chiude il match.

0.06: Canestro veloce di Mekowulu: 100-103.

0.13: TRIPLA DI BELINELLI!! 98-103, palla clamorosa di Teodosic!

1.04: 2/2 di Russell dalla lunetta: 98-100.

1.15: Appoggio facile di Gamble: 96-100.

1.26: Fallo di Ricci su Logan che va in lunetta: 1/2 e 96-98.

2.15: Mekowulu da sotto per -1: 95-96

3.53: Bomba di Pajola, 6/7 da 3 per il numero 6 virtussino! 93-96

SUPPLEMENTARI: Treviso-Virtus Bologna 93-93 (Logan 24, Russell 17; Pajola 20, Teodosic 17)

0.07: Fallo di Hunter su Imbrò che va in lunetta: 2/2 e fa 93 pari.

0.09: Fallo di Logan, due liberi per Pajola che fa 1/2. 91-93.

0.10: Fallo di Pajola, due liberi per Logan che fa 91-92.

0.12: Fallo di Sokolowski ed è il quinto: due liberi per Belinelli che fa 89-92.

0.22: 2/2 di Mekowulu dalla lunetta: 89-90.

0.29: Clamorosa tripla di Teodosic che viene baciato dalla fortuna e con l’aiuto del secondo ferro mette l’87-90.

0.46: Errore offensivo di Logan, palla a Bologna: 87 pari.

1.21: Gran difesa di Bologna che fa commettere infrazione di 24 secondi a Treviso: 87-85.

2.10: 1/2 di Mekowulu e poi bomba di Pajola: 87-85.

3:18: Russell con il “cameriere”: 86-81.

4.01: Treviso rimane lì e controbatte colpo su colpo: tap-in di Mekowulu su errore di Russell, 84-81.

6.02: Bomba di Chillo e bomba di Teodosic: non molla nessuno, 80-79.

7.00: SORPASSO VIRTUS! Due triple di Pajola e Markovic portano Bologna avanti di due: 74-76.

8.56: Treviso con la difesa di Chillo e Imbrò fa 4-0 di parziale in apertura: 74-70.

FINE 3° QUARTO: Treviso-Virtus Bologna 70-68 (Logan 20, Russell 15; Teodosic 11, Pajola 11)

0.56: Bologna continua con una difesa asfissiante, ma sbagliano entrambe le squadre: pari 68.

3.39: La Virtus si mette a pressare tutto campo e recupera lo svantaggio: bomba di Ricci ed è 68-66.

5.41: Fallo di Markovic su tiro da tre punti Logan: “The Professor” fa 3/3 e Treviso torna a +10: 66-56.

7.14: Parzialino Virtus di 0-6 che accorcia a -9 con Hunter: 61-52.

8.00: Terzo fallo di Mekowulu, Menetti rimette Vildera: 61-48.

FINE 2° QUARTO: Treviso-Virtus Bologna 61-46 (Logan 17, Russell 13; Teodosic 11, Pajola 9)

0.03: RUSSEEEEEEEELLLLLLLLL! Pazzesca Treviso, pazzesca! Chiude all’intervallo con 13/18 da tre e 18-2 di parziale con le bombe di Logan e Russell!

1.29: LOGAN!!! 10-0 parziale Treviso e allungo 50-44.

3.07: Ancora Russell! Canestrone del play americano di Treviso ed è sorpasso: 45-44 per i locali.

3.55: BOMBA DI MEKOWULU! Treviso aggancia Bologna a quota 43.

5.40: Secondo fallo di Pajola, considerato antisportivo all’istant replay: 2/2 di Russell e 38-41.

5.58: Teodosic sbanca la difesa trevigiana: 36-41

7.13: Mini-break Virtus dopo due grandi azioni offensive di Treviso, Pajola è on-fire: 33-36.

9.35: Secondo fallo di Mekowulu: 25-26 Virtus.

FINE 1° QUARTO: Treviso-Virtus Bologna 25-24 (Logan 6, Russell 6; Pajola 6, Ricci 5, Abass 5)

0.30: Vildera lotta a rimbalzo e conquista un altro fallo: 25-24 Treviso.

1:59: Russell e Chillo! Due bombe di fila costringono Djordjevic al timeout: 21-18 per i veneti.

2:48: Belinelli e Ricci spingono la Virtus con il break: 15-18

4.40: Partita a ritmi altissimi: Treviso conduce 12-10, Logan sugli scudi.

7.55: Subito grande equilibrio tra le due squadre, Treviso parte 5-3.



PALLA A DUE! SI COMINCIA!

Starting 5 Bologna: Belinelli, Markovic, Ricci, Gamble, Abass

Starting 5 Treviso: Logan, Russell, Mekowulu, Sokolowski, Akele

20.27: Gli arbitri del match saranno i signori Begnis, Borgioni e Quarta.

V.BOLOGNA: 1 Deri, 3 Belinelli, 6 Pajola, 7 Alibegovic, 9 Markovic, 11 Ricci (C), 14 Adams, 32 Hunter, 35 Nikolic, 44 Teodosic, 45 Gamble, 55 Abass.

TREVISO: 1 Logan, 4, Russell, 5 Faggian, 8 Vildera, 9 Bartoli, 12 Imbrò (C), 13 Piccin, 15 Chillo, 21 Mekowulu, 24 Sokolowski, 45 Akele, 52 Lockett.

19.45: Siamo collegati in diretta dal PalaVerde di Treviso, manca un’ora esatta alla palla a due tra De’ Longhi Treviso e Virtus Segafredo Bologna! A breve le formazioni ufficiali!

LIVE DIRETTA SCRITTA TREVISO-VIRTUS BOLOGNA

MATCH INFO: La serie è sul punteggio di 0-2 per la Virtus Bologna. Saranno assenti Kyle Weems e Amedeo Tessitori per Bologna, Alibegovic è recuperato dopo lo scontro subìto in Gara 2 la cui ferita è stata suturata con 13 punti.

Per i bolognesi ha presentato Gara 3 il coach delle “V Nere” Sasha Djordjevic: “Abbiamo lavorato tanto per arrivare qui, siamo consapevoli delle qualità di Treviso ma dobbiamo evitare ad esempio qualche palla persa forzata di troppo. Affrontiamo una squadra aggressiva che trova la sua forza nel gioco in velocità e dovremo essere bravi ad arginarli. Weems non è ancora recuperato ma domani (oggi, ndr) raggiungerà il gruppo a Treviso”.

Ha parlato in conferenza stampa per Treviso il coach dei veneti, Max Menetti: “Sento lo spirito del popolo trevigiano, quasi vorrei giocare non al PalaVerde ma a Sant’Antonino.. Ribalatare uno 0-2 è quasi impossibile, ci sono riusciti in due nella storia: proprio la Benetton è una di quelle e lo fece nel 2003 contro Reggio Calabria. Questa Virtus non è quella Viola, ma sono i playoff e tutto può accadere e noi vogliamo fare la storia: servirà qualcosa di speciale. Contiamop sul nostro entusiasmo, per i loro veterani giocare un quarto di finale è poca roba. Bologna ha comunque dei campioni straordinari”.

Buonasera cari lettori di SuperNews, quest’oggi saremo in diretta dal PalaVerde di Treviso per raccontarvi la cronaca scritta della Gara 3 di playoff dei quarti di finale Treviso-Virtus Bologna!