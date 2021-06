Diretta Euro2020: Germania – Ungheria, Rossi cerca l’impresa

Diretta Euro2020: Germania – Ungheria 0 – 0

Calcio d’inizio previsto alle 21:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI UFFICIALI

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Gnabry, Havertz, Sané. Commissario Tecnico: Low.

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola; Ad. Szalai, Sallai. Commissario Tecnico: Rossi.

PRE-PARTITA – DIRETTA EURO2020: GERMANIA – UNGHERIA

Classica sfida di Davide contro Golia con la piccola Ungheria guidata dall’allenatore italiano Marco Rossi, a caccia della storica impresa di battere i tedeschi e centrare una qualificazione tanto storica quanto inaspettata agli ottavi di finale dell’Europeo. Una bellissima favola sportiva dentro la quale la Germania di sicuro non vuole giocare la parte del predatore che diventa preda. Gli uomini di Low dopo la prima sconfitta contro la Francia sono riusciti a ritrovare entusiasmo e grinta, battendo il Portogallo di Cristiano Ronaldo con un netto 4 a 2. L’Ungheria dopo aver fermato la Francia, tenta di ripetersi contro la Germania.

Ovviamente i favori del pronostico sono tutti per i tedeschi che vincendo questa sera potrebbero anche ambire a raggiungere il primo posto del girone (se la partita fra Francia e Portogallo finisse in parità o con una vittoria dei lusitani).

Marco Rossi oltre a caricare i suoi può sperare nell’unico precedente che parla ungherese. Nel 1954, nella Coppa del Mondo, l’Ungheria superò nella fase a gironi la Germania con un nettissimo 8 a 3.