LIVE Musetti-Cecchinato, risultato in tempo reale Roland Garros 2021: inizio ore 11.00

MARCO CECCHINATO – LORENZO MUSETTI, Campo 7 ore 11.00

Terzo turno Roland Garros 2021 (Torneo del Grande Slam, terra battuta)

Musetti sfida Cecchinato nel 3° turno del Roland Garros 2021

Il nativo di Carrara (n°76 Atp), dopo aver sconfitto il belga David Goffin ed il giapponese Yoshihito Nishioka, affronta il connazionale Marco Cecchinato nel terzo turno dello Slam transalpino. Il siciliano, n°83, ha avuto la meglio sul nipponico Yasutaka Uchiyama e l’australiano Alex De Minaur. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Lorenzo Musetti ha iniziato il 2021 mancando la qualificazione all’Australian Open, per poi raggiungere il secondo turno nel Challenger di Istanbul. Gioca poi in quello di Antalya, su terra battuta, e raggiunge la prima finale della stagione, arrendendosi allo spagnolo Jaume Munar; nel Challenger di Antalya 2, invece, perde già all’esordio. Partecipa in seguito al Challenger di Biella 2 e raggiunge il secondo atto conclusivo dell’anno, dove è sconfitto dal coreano Kwon Soonwoo (dopo aver avuto la meglio sul connazionale Andreas Seppi in semifinale); in quello di Gran Canaria, al contrario, si ferma al 2° turno. Il primo grande risultato, a livello Atp, arriva però nel successivo torneo di Acapulco, dove da qualificato riesce a raggiungere la semifinale.

Nel Masters 1000 di Miami riesce a raggiungere il terzo turno. Inizia la stagione “ufficiale” sul rosso a Cagliari, fermandosi ai quarti, mentre nel 1000 di Montecarlo è sconfitto all’esordio. A Barcellona non va oltre il secondo turno, ripetendo lo stesso risultato anche nel 1000 di Roma. Torna a far bene a Lione, dove centra la semifinale e si arrende al greco Stefanos Tsitsipas (futuro vincitore), mentre a Parma non va oltre il secondo turno.

Il tennista di Palermo ha cominciato nell’Atp Melbourne 2, perdendo al primo turno; gioca poi nello Slam australiano e anche qui è subito fuori all’esordio. In seguito partecipa a tre tornei sul rosso sudamericano: secondo turno a Cordoba e altre due sconfitte al primo a Buenos Aires e Santiago del Cile. Su cemento gioca soltanto a Dubai, perdendo ancora all’esordio, prima dell’inizio “ufficiale” su terra battuta a Cagliari (fermandosi al secondo turno). Nel successivo Masters 1000 di Montecarlo supera le qualificazioni e si ferma ancora al secondo turno, ripetendosi anche a Belgrado (battuto dal connazionale Matteo Berrettini, poi vincitore del torneo).

Ad Estoril non va oltre il secondo turno, mentre nel 1000 di Madrid perde all’esordio dopo aver passato le qualificazioni. A Ginevra centra un altro secondo turno e a Parma arriva la prima finale del 2021, perdendo però contro lo statunitense Sebastian Korda.

Cecchinato – Musetti: i precedenti

Confronto inedito

Cecchinato-Musetti, dove seguire il match

Il Roland Garros 2021 è trasmesso in esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in streaming, tramite le piattaforme Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. Clicca qui per seguire il Roland Garros su Dazn