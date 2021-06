Live Portogallo – Francia: sfida per il primato del girone

Live Portogallo – Francia 0 – 0

Calcio d’inizio previsto alle 21:00. Arbitra il signor Antonio Mateu.

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI UFFICIALI

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Renato Sanches, Danilo Pereira, Joao Moutinho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. Commissario Tecnico: Fernando Santos.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kante; Griezmann, Tolisso, Mbappé; Benzema. Commissario Tecnico: Didier Deschamps.

PRE-PARTITA LIVE PORTOGALLO – FRANCIA

Alla Puskas Arena di Budapest si affrontano per la loro ultima partita della fase ai gironi, i campioni in carica del Portogallo e i favoriti numero uno della Francia. Entrambe le nazionali, oltre a giocarsi qualificazione ed eventuale primato del girone, devono dimostrare di essere delle serie pretendenti al titolo dopo un inizio poco brillante di Euro2020. La Francia in seguito al successo di misura sulla Germania, è stata sorprendentemente fermata dall’Ungheria. Il Portogallo dopo la vittoria proprio sulla nazionale ungherese, è stata battuta pesantemente dalla Germania.

I precedenti dicono tutti Francia. I lusitani hanno vinto solo uno degli ultimi tredici incontri contro i francesi ma quell’unico successo è valso il titolo di campioni d’Europa a Cristiano Ronaldo e compagni. Gli uomini di Didier Deschamps non perdono nella fase a gironi degli europei da ben undici partite.

Grande attesa per le prestazioni di Cristiano Rolando e Mbappè.