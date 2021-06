LIVE – Tutte le ultime notizie di Calciomercato ora per ora

Siamo sempre più vicini al 30 giugno, data in cui alcune squadre dovranno fare almeno una plusvalenza. Quindi stiamo entrando sempre più nel vivo della sessione estiva di calciomercato. Ecco di seguito tutte le trattative e ultime notizie riguardanti il calciomercato nella giornata di mercoledì 23 giugno.

Calciomercato – Le ultime notizie ora per ora

VARANE SEMPRE PIU’ LONTANO DAL REAL MADRID – Il futuro del difensore francese sembra essere lontano dal Real Madrid, a partire dalla prossima stagione. Raphael Varane è in scadenza di contratto nel 2022 con i Blancos e su di lui c’è il Manchester United. Secondo Metro, il calciatore avrebbe accettato di andare a vestire la maglia dei Red Devils tanto da aver rifiutato due offerte di rinnovo. Il Real Madrid che preferirebbe non perderlo a parametro zero sempre essere disposta ad accettare 5o mln di euro.

KYLIAN MBAPPE VUOLE LASCIARE IL PSG – L’attaccante e stella francese pare abbia chiesto al Paris Saint-Germain di essere ceduto in questa sessione di mercato. Su di lui c’è in Pole position il Real Madrid. Squadra in cui il talento francese ha sempre sognato di giocare.

INTER PENSA A LAZZARI – Con Hakimi sempre più vicino al Psg, l’Inter è alla ricerca di un sostituto e il nome più quotato è quello di Manuel Lazzari. Sembra essere già un’intesa tra Inter e Lazio su una base di 22 milioni di euro + 4 di bonus.

OFFERTA INTER PER JORDI ALBA – Dalla Spagna giungono dei rumors su un’offerta dell’Inter al Barcellona per il terzino sinistro Jordi Alba.

LUCAS TORREIRA E’ IL NUOVO OBIETTIVO DELLA LAZIO – Pare sia stata avviata una trattativa tra Lazio e Arsenal per il centrocampista uruguaiano Lucas Torreira. I londinesi chiedono 20 milioni mentre Lotito vorrebbe chiudere con un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui 15 milioni.

SERGIO RAMOS HA SCELTO IL PSG – Questa è la notizia che giunge dalla Spagna e para che il difensore spagnolo abbia già comunicato la scelta ai suo ex-compagni di squadra.