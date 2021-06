Live Ungheria – Portogallo: CR7 debutta a Euro2020

LIVE UNGHERIA – PORTOGALLO

Calcio d’inizio previsto alle ore 18:00

Primo Tempo

Formazioni

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad. Szalai, Sallai. C.T. Rossi

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo. C.T. Santos

Pre-Partita

Live Ungheria – Portogallo, partita del Gruppo F di Euro2020. Debuttano i campioni europei in carica guidati da Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo è certamente l’osservato speciale del match e dopo aver glissato tutte le domande di calciomercato, ha dichiarato di volersi concentrare soltanto sulla competizione continentale. CR7 agli europei è detentore di diversi record, tra cui il maggior numero di presenze alla fase finale (21) e il maggior numero di gol (9 reti, in compagnia di Platini).

L’Ungheria guidata dall’italiano Rossi, vuole provare a dire la sua a Euro2020, anche se parte senza i favori del pronostico. Ad ogni modo i precedenti fanno sorridere ai magiari, infatti nell’unico incontro agli Europei (Euro2016), le due nazionali si sono affrontate nella fase a gironi e in quel caso la partita è terminata con il punteggio di 3 a 3. Per trovare un altro incontro di spicco, dobbiamo tornare indietro nel tempo fino al 1966. In occasione dei campionati del mondo in Inghilterra, il Portogallo vinse 3 a 1.