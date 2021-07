Daniele Garozzo punta l’oro, live la finale di fioretto

Continua il sogno olimpico di Daniele Garozzo. Lo schermitore italiano vincitore nel fioretto individuale della medaglia d’Oro ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, prova a bissare il successo di 5 anni fa e raggiunge la finale.

Finale alle ore 14:10 (ora italiana)

La scherma ha sempre regalato ai colori azzurri tante medaglie olimpiche ma nella giornata odierna qualcosa non è andato come previsto. Negli ottavi di finale del fioretto maschile, a sorpresa, sono stati eliminati Alessio Foconi e Andrea Cassarà. A destare scalpore è stata soprattutto l’uscita del primo. Foconi, numero 2 del seeding, è stato battuto 15-13 da Cheung (Honk Kong). Cassarà è uscito perdente dall’incontro con l’egiziano Hamza per 15-13.

Il percorso di Daniele Garozzo fino alla finale

Lo schermitore siciliano nei 16esimi di finale, ha superato senza problemi l’egiziano Mohamed Hassan per 15-6. Negli ottavi di finale Daniele Garozzo si è qualificato con il brivido dopo un match ricco di emozioni e suspense. Il giapponese Kyosuke Matsuyama si è arreso soltanto all’ultima stoccata, quella in cui l’atleta italiano ha fissato il punteggio sul 15-14.

Quarti di finale con meno palpitazioni, infati Garozzo ha battuto il francese Lefort per 15-10. In semifinale a cadere sotto i colpi del nostro schermitore è stato un altro giapponese: il giovane e promettente Shikine. Il nipponico è uscito a testa alta con il punteggio di 15-9.