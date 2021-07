Fioretto femminile: l’Italia si gioca il bronzo con gli USA

La finale per il bronzo del fioretto femminile a squadre non può nascondere la delusione in casa Italia. Le azzurre tenteranno l’assalto a una medaglia ma non è quella del colore più lucente. Dopo l’argento di ieri nella finale sciabola maschile a squadre, la Errigo, la Volpi e la Batini cercheranno di aumentare il bottino del medagliere contro gli USA.

FINALE DI FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE

Start ore 11:30 (italiane)

ITALIA ELIMINATA DALLA FRANCIA IN SEMIFINALE

Le azzurre dopo aver superato in maniera brillante l’Ungheria con un netto 45-32, sono state fermate dalla Francia. Eppure la semifinale è partita alla grande con il primo parziale vinto per 5 a 2 dalla nostra Alice Volpi contro lYsaora Thibus. La squadra di schermitrici è riuscita ad allungare anche nel secondo parziale con la Errigo in pedana. Tutto è filato liscio per i primi 5 assalti dove è stato raggiunto il massimo vantaggio di 25-16. Da quel momento è partita la rimonta francese che si è prima avvicinata al settimo assalto e poi ha chiuso il nono e ultimo assalto in vantaggio, fissando il punteggio sul 45-43.

Le azzurre devono smaltire presto la delusione e preparare l’assalto alla medaglia di bronzo. A contendere il terzo gradino del podio all’Italia, la nazionale degli USA. Le americane sono state sconfitte in semifinale dalle fiorettiste russe del Roc (Comitato olimpico russo) per 45-42.