Finale sciabola maschile a squadre, l’Italia sfida la Corea del Sud per l’oro

Gli azzurri conquistano la finale sciabola maschile a squadre. Continua a dare soddisfazioni la scherma, disciplina che non delude mai le aspettative e anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si conferma terreno fertile per la raccolta delle medaglie. Dopo il bronzo della spada a squadre femminile, i nostri Enrico Berrè, Luca Curatoli e Aldo Montano scenderanno in pedana per l’assalto all’oro.

FINALE SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE

Italia – Corea del Sud

Start: 12:30 (ora italiana)

IMPRESA AZZURRA CONTRO L’UNGHERIA

Durante queste Olimpiadi nipponiche abbiamo visto assalti al cardiopalma, come quello di Daniele Garozzo contro il giapponese Kyosuke Matsuyama. Il match visto questa mattina è stato davvero entusiasmante. Enrico Berrè, Luca Curatoli e Aldo Montano sono stati i protagonisti perfetti di una semifinale equilibrata e sempre in bilico contro la temibile Ungheria. I magiari mai domi hanno dato battaglia all’Italia che alla fine è riuscita a spuntarla con il punteggio di 45-43.

Gli ungheresi si sono dimostrati all’altezza della loro fama ma la finale è arrivata grazie all’esperienza di Montano, 42 anni, la bravura di Berrè e l’autorità di Curatoli, che nell’ultimo difficilissimo assalto ha superato il tre volte campione olimpico Aron Szilagyi.

L’Italia che nei quarti ha battuto l’Iran per 45-44 con l’ultima stoccata di Curatoli, sfiderà in finale la Corea del Sud che ha sconfitto in semifinale la Germania per 45-42.