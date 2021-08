Ciclismo su pista, l’Italia crede nell’oro

Ciclismo su pista – finale



Italia – Danimarca

L’Italia che non ti aspetti ma quella che vorresti vedere. È questa la sintesi del quartetto azzurro del ciclismo su pista che ha disputato una semifinale a dir poco eccezionale contro la Nuova Zelanda. A trascinare la squadra tricolore verso la finale è stato, senza alcun dubbio, Filippo Ganna. Il gigante piemontese non è l’unico protagonista dell’impresa, va dato merito anche alla prova di Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan. L’Italia ha superato la Nuova Zelanda per soli 0’090” e lo storico tempo di 3’42”307 rappresenta il record del mondo.

Per far comprendere al meglio l’impresa del quartetto, va sottolineato che prima di questi giochi olimpici, il record italiano era di 3’46”513. Un netto miglioramento che giustifica le lacrime del C.T. Villa e regala speranze dorate.

Ciclismo su pista: il cammino della Danimarca

A contendere l’oro all’Italia è la Danimarca. I danesi sono stati protagonisti di un inizio gara stratosferico in semifinale, dopo 3 km avevano un vantaggio di oltre 1 secondo sul tempo fatto dagli azzurri. Nel momento in cui il quartetto biancorosso era in procinto di doppiare gli avversari della Gran Bretagna, Frederik Madsen, a testa bassa, è andato a sbattere contro Charlie Tanfield. Il tamponamento ha fatto cadere entrambi e al velodromo ha regnato l’incertezza fino al tweet dell’Uci che ha ufficializzato la finale tra Italia e Danimarca.