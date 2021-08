Olimpiadi Basket: all’Italia serve un’impresa contro la Francia

Olimpiadi Basket

Italia – Francia

Pre-partita

Non è un impegno facile, anzi, i bookmakers danno gli azzurri per spacciati ma in questi giochi di Tokyo gli italiani hanno dimostrato di raggiungere l’impossibile. Coach Sacchetti lo sa bene che contro i transalpini (favoriti per giocarsi l’oro con il dream team americano) servirà una gara perfetta e in una recente intervista pubblicata su La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “I ragazzi non hanno paura di niente, dovremo fare una partita sopra le righe”.

Rudy Gobert (miglior difensore Nba in 3 delle ultime 4 stagioni, 7.7 rimbalzi di media ai Giochi) e Vincent Poirier sono gli uomini più temibili della Francia ma occhio anche a Evan Fournier, esperta guardia degli Orlando Magic, miglior realizzatore del primo turno, e Nic Batum.

Olimpiadi Basket, il cammino di azzurri e transalpini a Tokyo

Alle Olimpiadi Basket l’Italia dopo ben 17 anni di assenza si è presentata più che bene. Nel Gruppo B gli azzurri hanno ottenuto due vittorie contro Germania e Nigeria e 1 sola sconfitta (di misura) contro la più quotata Australia, 86-83.

I nostri avversari sono invece imbattuti. Per la Francia sono 3 vittorie su 3 partite disputate nell’ostico Gruppo A, il girone degli USA. Proprio il dream team americano è stata la prima vittima dei francesi, risultato finale 83-76 e ambizioni per l’oro elevate al massimo. Il primo posto per i cugini d’oltralpe è arrivato grazie alle vittorie contro Repubblica Ceca e Iran.

Chi passa si trova ad affrontare la vincente di Slovenia- Germania.