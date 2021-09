Fiorentina – Inter, Vlahovic sfida Lautaro

FIORENTINA – INTER

Stadio Artemio Franchi di Firenze

FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano.

INTER (3-5-2) Probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

PRE-PARTITA

A Firenze va in scena il big-match della quinta giornata di campionato. Sfida mai banale quella tra Fiorentina – Inter, quest’anno ha il sapore di alta classifica. I nerazzurri sono secondi con 10 punti mentre i viola hanno 1 solo punto in meno.

La sfida nella sfida è quella tra i bomber Vlahovic e Lautaro Martinez. La punta di diamante della squadra di Italiano ha recentemente dichiarato di non sentirsi inferiore al bomber del Borussia Dortmund, Erling Haaland. Un paragone mica da poco! Il Toro argentino è invece diventato la star dell’attacco interista dopo l’addio di Lukaku. C’è tempo per capire chi dei due farà più gol a fine campionato ma intanto stasera scopriremo quale stella brillerà nel cielo toscano.

I padroni di casa non battono l’Inter in Serie A dall’aprile del 2017 (5-4 a Firenze). Negli ultimi otto incontri si sono verificati quattro successi per i milanesi e quattro pareggi.

I bookmakers danno favorita l’Inter con una quota media di 1.95. La viola vincente è data in media a 3.85 mentre il pareggio a 3.70.