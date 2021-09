Italia – Bulgaria, azzurri in campo da Campioni d’Europa

Italia – Bulgaria

All’Artemio Franchi di Firenze il calcio d’inizio previsto alle 20:45.

Formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

BULGARIA (3-5-2): Naumov; Turitsov, Antov, Bozhikov; Karagaren, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Nedelev; Delev, D.Iliev. All. Petrov.

Pre-Partita Italia – Bulgaria

Lo ha detto anche il C.T. Roberto Mancini, bisogna dimenticare il passato e non sentirsi sazi. L’Italia campione d’Europa in carica deve scendere in campo con la solita concentrazione per affrontare un avversario ostico ma abbordabile: la Bulgaria guidata da Petrov.

Al momento la situazione del Gruppo C vede gli azzurri al primo posto con 9 punti in 3 gare; la Svizzera seconda con 6 punti in 2 partite; Irlanda del Nord e Bulgaria appaiate a 1 punto (irlandesi con 1 partita in meno); la Lituania chiude la classifica con zero punti.

Nel match di andata l’Italia si è imposta 2 a 0 con le reti di Belotti e Locatelli. Oggi la Bulgaria è all’ultima spiaggia, un’altra sconfitta potrebbe definitivamente far dire addio ai sogni di qualificazione di Petrov. I bookmakers danno favorita la nazionale di Roberto Mancini mentre è alta la quota del pareggio (il risultato x è quotato tra 8.50 e 9.50). Secondo i principali siti di scommesse sembra impossibile la vittoria ospite, infatti quest’ultima è quotata tra 18.50 e 19.50.