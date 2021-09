Live Champions League: Liverpool impegnato a Porto

Live Champions League: Liverpool – Porto

Start 21:00 h – Estádio do Dragão

Formazioni Live Champions League

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; Corona, Pepe, Marcano, Zaldu; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martinez, Luis Diaz; Taremi. Allenatore: Sergio Conceicao.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Milner, Matip. Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Henderson; Salah, Diogo Jota, Mané. Allenatore: Klopp.

Pre-Partita Live Champions League

Secondo alcuni addetti ai lavori Juergen Klopp era alla fine del suo ciclo in terra inglese. Di tutta risposta il tecnico tedesco e la sua squadra comandano la Premier League dopo 6 giornate e in Champions League hanno sconfitto il Milan nel primo match. Nonostante il buon inizio l’impegno odierno del Liverpool non è da sottovalutare, in Portogallo i campi scenderanno i dragoni dell’Estadio do Dragao. I padroni di casa non vogliono recitare la parte della vittima perfetta e dopo aver fermato in Spagna l’Atletico Madrid di Simeone, la squadra di Sergio Conceicao cercherà di fare punti anche stasera.

Le statistiche sorridono al Liverpool che negli ultimi 5 precedenti in Champions League, ha vinto 4 volte e pareggiato 1. La statistica diventa più pesante se consideriamo i 15 gol fatti e solo 2 subiti. Questi numeri spostano l’ago della bilancia a favore degli uomini di Klopp che secondo i principali bookmakers sono nettamente dati vincenti con quote tra 1.75 e 1.85.