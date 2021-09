Champions League Milan – Atletico Madrid: ostacolo colchoneros per i rossoneri

CHAMPIONS LEAGUE MILAN – ATLETICO MADRID

Start 21:00 h – Stadio San Siro

Formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso; Correa, De Paul, M.Llorente, Carrasco; Griezmann, Suarez. All. Simeone

Pre-Partita – Champions League Milan – Atletico Madrid

Ostacolo non proibitivo ma quasi per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri alla stadio San Siro ospitano l’Atletico Madrid. I padroni di casa dopo la bella prova all’Anfield sono a caccia di conferme ma soprattutto di punti, perchè se pur vero che il Milan è uscito a testa alta dal confronto con il Liverpool, i punti racimolati sono stati zero. Oltre alla bella prestazione la formazione guidata dal tecnico emiliano deve conquistare il bottino pieno fra le mura amiche.

Situazione simile per i campioni in carica di Spagna dopo il pareggio interno contro il Porto. La squadra di Diego Simeone dopo l’inaspettato stop casalingo contro i portoghesi è obbligata a vincere al San Siro per evitare che il Liverpool vada in fuga.

Gli ultimi due precedenti sono a favore degli spagnoli che in Champions League nel 2014, hanno vinto 1 a 0 a Milano e 4 a 1 a Madrid. Per questo motivo i Colchoneros sono leggermente favoriti per i principali bookmakers.