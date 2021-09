LIVE Milan Atletico Madrid Youth League in diretta, cronaca e risultato in tempo reale

Oggi martedì 28 settembre potete seguire QUI la diretta LIVE del match Milan Atletico Madrid in diretta dal Centro Sportivo Vismara di Milano. L’incontro è valido per la 2^ giornata di Youth League 2021/22. Fischio d’inizio previsto per le ore 14:30.

LIVE Milan Atletico Madrid Youth League: come arrivano le 2 squadre al match

L’incontro Milan Atletico Madrid di Youth League metterà a confronto due squadre che hanno avuto difficoltà nella prima gara del girone, iniziando la loro avventura europea con una sconfitta: i padroni di casa rossoneri, nonostante la buona prova d’esordio in terra inglese, sono usciti sconfitti per 1-0 nel match contro il Liverpool; gli ospiti spagnoli, hanno subito la stessa sorte in casa per mano del Porto. L’1-2 finale, dopo il momentaneo pareggio dei Colchoneros, ha sancito la vittoria dei lusitani che ora guidano il girone. Sarà fondamentale per Milan e Atletico Madrid fare punti in questa gara. Seguiteci per la cronaca testuale e il risultato in tempo reale del LIVE tra Milan e Atletico Madrid, in diretta su SuperNews.

LIVE Milan Atletico Madrid Youth League: orario e luogo del match

Milan Atletico Madrid Youth League si giocherà martedì 28 giugno alle ore 14:30. Sede del match sarà il Centro Tecnico Vismara di Milano.