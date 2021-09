Qualifiche Gp Monza: Ferrari a caccia del colpo casalingo

Qualifiche GP Monza – Ore 18:00

Dopo le prove libere 1 di questo pomeriggio, entriamo già nel vivo del weekend di Formula 1 italiano. Le qualifiche GP Monza vengono anticipate al venerdì per dare spazio alla Sprint Race del sabato.

17.51 Va però rimarcato come l’incidenza della pole position sia cresciuta esponenzialmente nell’ultimo quarto di secolo. Dal 1998 al 2020 il poleman ha vinto ben 16 volte su 23 (69,6%). Questo significa che nelle prime 48 edizioni del GP d’Italia, il pilota vincitore è partito dalla pole position solamente 9 volte!

17.50 In 49 occasioni (69,0%) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni.

17.48 In 25 occasioni (35,2%) il vincitore è partito dalla pole position.

17.47 Curiosamente la vittoria del GP d’Italia è off-limits per i finlandesi, nonostante abbiano raccolto ben tredici podi con cinque piloti diversi! Sia Mika Häkkinen che Kimi Räikkönen si sono classificati due volte secondi e due volte terzi, Valtteri Bottas è sulla buona strada per eguagliarli, poiché è arrivato secondo in due occasioni e terzo in un’altra. Infine si registra anche una piazza d’onore per Heikki Kovalainen e un terzo posto di Mika Salo.

17.44 Il record di vittorie consecutive (5) è detenuto dalla Mercedes. Il team di base a Brackley si è imposto in tutte le edizioni disputate tra il 2014 e il 2018. Quattro volte con Lewis Hamilton e una con Nico Rosberg.

17.43 Nelson Piquet può vantarsi di essere l’unico pilota ad aver vinto il Gran Premio d’Italia su due tracciati diversi. Il brasiliano si impose nel 1980, quando si corse una tantum a Imola, primeggiando poi a Monza nel 1983, 1986, 1987.

17.41 Hanno invece vinto con due scuderie differenti Juan Manuel Fangio (Maserati e Mercedes), John Surtees (Ferrari e Honda), Jackie Stewart (Brm e Matra/Tyrrell), Ronnie Peterson (Lotus e March), Niki Lauda (Brabham e McLaren), Alain Prost (Renault e McLaren), Nelson Piquet (Brabham e Williams), Juan-Pablo Montoya (Williams e McLaren), Rubens Barrichello (Ferrari e Brawn GP), Sebastian Vettel (Toro Rossi e Red Bull) e Lewis Hamilton (McLaren e Mercedes).

17.40 Stirling Moss è l’unico capace di vincere con tre team diversi, essendosi imposto con la Maserati (1956), la Vanwall (1957) e la Cooper (1959).

17.38 Complessivamente, sono ben dieci i piloti in attività a vantare almeno un podio a Monza. Ciò significa che metà del campo partenti si è piazzato almeno una volta nella top-three in Brianza!

8 (5-2-1) – HAMILTON Lewis

6 (3-1-2) – VETTEL Sebastian

6 (2-2-2) – ALONSO Fernando

4 (0-2-2) – RÄIKKÖNEN Kimi

3 (0-2-1) – BOTTAS Valtteri

1 (1-0-0) – LECLERC Charles

1 (1-0-0) – GASLY Pierre

1 (0-1-0) – PEREZ Sergio

1 (0-1-0) – SAINZ Carlos Jr.

1 (0-0-1) – STROLL Lance