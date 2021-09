Prove libere 1 GP Monza: Ferrari alla ricerca dell’assetto perfetto

Prove libere 1 – GP Monza – Ore 14:30

Le Prove libere 1 del GP Monza aprono il week end italiano di Formula 1. La prima sessione è solo l’antipasto di una tre giorni ricca ed emozionante con le qualifiche previste oggi alle 18:00; la seconda sessione di prove libere domani alle 12:00; la sprint race sempre domani alle 16:00; la gara con in palio punti pesanti, domenica 12 settembre alle 15:00.

La sfida principale per lo scettro finale è sempre tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’Olandese volante primo nel gran premio di casa settimana scorsa, ha riconquistato la leadership della classifica generale piloti. L’inglese invece deve vincere a Monza per riprendere il comando. Possono giocare un ruolo fondamentale in questo duello i due compagni di squadra: Perez e Bottas. Quest’ultimo ogni volta che è stato chiamato in causa ha deluso, forse è proprio questo uno dei motivi per cui il prossimo anno lascerà la Mercedes per correre in Alfa Romeo.

Grande attesa per le Ferrari. La rossa di Maranello nel Gran Premio di casa non può sfigurare e già da queste prove libere 1 i tifosi vogliono vedere Leclerc e Sainz nelle prime posizioni. Occhio anche agli altri due team che corrono con il Made in Italy: Alfa Romeo composto da Kubica e Giovinazzi; Alpha Tauri con Gasly (vincitore a sorpresa nel 2020) e Tsunoda.